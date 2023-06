Les mobiles Xiaomi les plus sécurisés: 63 modèles qui continuent de recevoir des mises à jour de sécurité

Voici tous les smartphones Xiaomi mis à jour en termes de mises à jour de sécurité. Vérifiez si le vôtre en réalité partie.

Le Xiaomi 11T Pro est l’un des terminaux de la société chinoise qui continue à recevoir des mises à jour de sécurité

Un des principaux problèmes d’Android est sa grande fragmentation, ce qui fait que les mises à jour de sécurité ne sont pas centralisées, mais qu’elles sont entre les mains de chaque fabricant. Cela indique que, selon la marque de votre smartphone, vous recevrez les nouveaux correctifs de sécurité plus tôt ou plus tard.

Aujourd’hui, l’un des fabricants de smartphones les plus populaires est Xiaomi et si vous avez un terminal de la société chinoise, vous vous êtes sûrement demandé s’il recevra des mises à jour de sécurité.

Pour cette raison, nous allons vous énumérer tous les smartphones et tablettes Xiaomi, Redmi et POCO qui continuent à recevoir des mises à jour de sécurité.

Voici les 63 smartphones et tablettes Xiaomi qui sont mis à jour avec le dernier patch de sécurité Android

Vous ne le savez peut-être pas, mais Xiaomi dispose d’un site web appelé trust.mi.com, à travers lequel il informe ses utilisateurs de tous les appareils de ses trois marques qui continuent à recevoir des mises à jour et des correctifs de sécurité. Mais pour que vous n’ayez pas à le consulter pour savoir si votre terminal en réalité partie, nous allons détailler ci-dessous les 63 smartphones et tablettes de Xiaomi qui ont été mis à jour avec le dernier patch de sécurité Android.

Smartphones Xiaomi

Smartphones Redmi

Smartphones POCO

Tablettes Xiaomi

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Tablettes Redmi

Comme le site web trust.mi.com est mis à jour chaque mois avec de nouvelles entrées et sorties, nous mettrons également à jour cet article chaque mois avec les smartphones et tablettes Xiaomi qui entrent dans cette liste ou en sortent, afin que vous soyez toujours au courant si votre téléphone va continuer à recevoir des mises à jour ou non.

