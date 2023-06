Tu fais mal depuis toute ta vie : ce truc pour faire des captures d’écran sur ton PC te sauvera la vie

Il vous suffit d’appuyer sur 3 touches pour ouvrir la fonction de capture d’écran sous Windows, l’une des plus utiles du logiciel.

Oubliez les anciennes méthodes, c’est la meilleure façon de faire une capture d’écran sur votre ordinateur.

L’une des méthodes les plus populaires pour faire une capture d’écran avec votre ordinateur est d’appuyer sur la touche « Imp écran ». Cependant, nous avons récemment découvert une alternative tout aussi simple, mais plus utile pour capturer l’écran de votre ordinateur. En plus de vous permettre de choisir directement quelle zone de l’écran vous voulez capturer, elle copie également l’image dans le presse-papiers et la sauvegarde sur l’ordinateur pour que vous ne la perdiez pas.

Nous faisons partie des utilisateurs qui ont fait des captures d’écran de la mauvaise manière toute leur vie, donc cela est devenu directement l’un de nos astuces Windows préférées. Il suffit d’appuyer sur 3 touches simultanément pour ouvrir la fonction de découpage du système d’exploitation et faire la capture d’écran. Voyons quelles sont ces 3 touches et toutes les options à votre disposition lorsque vous utilisez cette fonction.

Comment faire des captures d’écran plus facilement sur votre PC

Appuyer sur la touche « Imp écran » pour enregistrer la capture d’écran dans le presse-papiers de l’ordinateur est l’un des trucs les plus connus de Windows. Cependant, Microsoft va supprimer cette fonctionnalité extrêmement pratique après 20 ans.

Ne vous inquiétez pas, il est temps de découvrir une méthode plus complète pour faire des captures d’écran sous Windows. Cette astuce ne capture pas tout l’écran, mais vous permet de choisir quelle zone précise vous voulez capturer. En sélectionnant manuellement la partie de l’écran, la capture est copiée dans le presse-papiers pour que vous puissiez la partager via d’autres programmes et elle est enregistrée sous forme d’image sur l’ordinateur.

Tout cela fait partie de l’outil Capture d’écran de Windows, créé pour vous faciliter la vie lors de la capture d’écran sur l’ordinateur. Si vous voulez ouvrir cette fonctionnalité, il vous suffit d’appuyer sur les touches Maj + Windows + S. Vous pouvez les voir indiquées sur l’image suivante.

En appuyant simultanément sur Maj + Windows + S, l’écran s’assombrit et un petit menu d’options apparaît en haut. Vous y trouverez 4 façons de sélectionner la zone de l’écran que vous voulez capturer : mode rectangulaire, mode libre, mode fenêtre ou mode plein écran.

Si vous optez pour le premier, vous devrez dessiner un rectangle sur l’écran pour sélectionner la zone souhaitée. Si vous préférez le mode libre, vous devrez choisir à main levée l’endroit de la capture. Le mode fenêtre capture uniquement la fenêtre, laissant de côté la barre des tâches et les autres éléments, tandis que le mode plein écran capture tout ce que vous voyez à l’écran.

Une fois que vous avez sélectionné la zone, une notification apparaîtra pour vous confirmer que la capture d’écran a été copiée dans le presse-papiers et qu’elle a été enregistrée en tant qu’image. Ainsi, vous pouvez directement coller la capture dans une conversation ou l’ajouter à un document Windows, par exemple. L’image enregistrée se trouve dans le dossier « Capturas de pantalla » de la section « Images » de votre PC.

Grâce à cette astuce, la capture d’écran est copiée et enregistrée exactement comme vous le souhaitez, sans avoir besoin d’ouvrir d’autres applications. C’est ainsi que fonctionne l’outil « Capture » de Windows, qui promet d’être encore plus important lors de mises à jour futures. Si vous deviez auparavant consacrer plusieurs minutes à la capture d’écran de votre ordinateur, cette astuce vous facilitera énormément la vie.

