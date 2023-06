Nothing OS 2.0 arrivera sur le Nothing Phone (1) en août

Rien n’est prêt pour la sortie de son prochain Nothing Phone (2). Carl Pei, PDG de Nothing et co-fondateur de OnePlus, tease le smartphone depuis un certain temps déjà. Après avoir examiné tous les teasers, la société souhaite que son prochain appareil soit une étape remarquable dans l’histoire de la marque. Le Nothing Phone (2) sera une étape déterminante pour l’avenir de la marque puisqu’il viendra concurrencer les gros flagships des plus grandes marques. La société parie sur du hardware haut de gamme avec le Snapdragon 8+ Gen 1, et également sur l’expérience logicielle avec Nothing OS 2.0. La mise à jour promet une série d’améliorations et un support à long terme. Les propriétaires de Nothing Phone (1) n’ont pas à s’inquiéter car ils sont également prêts à bénéficier de la nouvelle expérience logicielle sous peu.

Le Nothing Phone (2) fera ses débuts le 11 juillet et sera fourni avec le dernier Nothing OS 2.0. Semblable à l’itération actuelle de Nothing OS 1.5, il sera basé sur Android 13, cependant, nous nous attendons à de gros changements. Selon Carl Pei, propriétaires de la lle téléphone de l’année dernière peut s’attendre à la mise à jour pour atteindre leurs appareils en août.

Rien OS 2 détaillé par le directeur créatif du logiciel

Plus tôt ce mois-ci, le directeur de la création logicielle de Nothing, Mladen M. Hoyss, a accordé une interview aux développeurs XDA et a parlé de Nothing OS 2.0. Selon lui, l’entreprise disposait d’une équipe minimale de cinq personnes et de sous-traitants extérieurs pour construire son système d’exploitation. Cela explique pourquoi l’itération initiale de Nothing OS ressemblait à un simple lanceur au-dessus d’Android vanille. Avec la sortie du Nothing Phone (1), l’entreprise a élargi l’équipe à près de 100 personnes. Le résultat a été Nothing OS 1.5 qui a apporté des changements significatifs, de nouvelles fonctionnalités et un look distinct d’Android 13 de Google. Désormais, la société passe à Nothing OS 2.0, ce qui devrait être sa plus grande avancée à ce jour.

Selon le développeur, avec Nothing OS 2.0, la société « repartira presque de zéro » en termes d’apparence. La société considère la sortie de Nothing Phone (2) comme la meilleure « opportunité » et le bon « élan » pour cela. Selon Hoyss, le concept clé derrière Nothing OS 2.0 est « l’esthétique fonctionnelle », qui est un terme de science des données qui consiste à prendre beaucoup de données et à essayer de les visualiser et de rendre les choses faciles à digérer.

Nothing OS 2.0 vise à choisir le meilleur Android

Le directeur créatif précise également que Nothing « veut que l’utilisateur soit productif, et en même temps, qu’il s’amuse ». Leur intention est d’être immédiatement reconnaissable dans le cadre de l’écosystème Nothing, en s’adaptant au hardware en même temps. L’équipe a pour objectif de respecter pleinement Android et sa philosophie. Nothing OS 2.0 n’ira pas à l’encontre de ce principe, mais veut « élever » les meilleures parties du système d’exploitation et les rendre plus faciles et plus productives pour les utilisateurs finaux.

D’après mon expérience avec Android, je peux dire que je préfère la vanille aux interfaces utilisateur fortement personnalisées. Cependant, il existe de nombreuses fonctionnalités sur les interfaces utilisateur personnalisées qui améliorent Android. Pour cette raison, j’utilise des ROM personnalisées depuis quelques années. Ils offrent Android stock avec un tas de fonctionnalités pour le personnaliser et le rendre plus productif. En même temps, j’ai la liberté de personnaliser entièrement Android selon mes goûts personnels. Je pense que Nothing OS 2.0 devrait suivre le chemin des ROM personnalisées, mais en même temps, il doit offrir quelque chose de différent, quelque chose d’original. C’était essentiellement le principe d’OxygenOS à ses débuts. Il apportait tout ce qui était bon en stock sur Android et ajoutait des fonctionnalités et des options de personnalisation qui le rendaient meilleur que la vanille.

Selon Hoyss, leur objectif est de tirer le meilleur d’Android et de trouver comment « construire par-dessus », en créant un produit qui n’est « sans aucun doute rien ».

Les utilisateurs de Nothing Phone (1) apprécieront également l’avenir

L’avenir semble être le Nothing Phone (2), mais il est bon de voir que Nothing prévoit d’offrir un support à long terme à ses utilisateurs. Lors de la sortie de Nothing Phone (1), Carl Pei a promis trois ans de mises à jour majeures d’Android. Le téléphone a été lancé avec Android 12 et a été mis à jour vers Android 13 avec Nothing OS 1.5. Nothing OS 2.0 sera la prochaine grosse mise à jour, mais devrait toujours être basé sur Android 13. En théorie, le téléphone sera éligible aux futures mises à jour Android 14 et Android 15. Nous supposons donc qu’il sera également éligible pour un tas de futures mises à jour de Nothing OS.

Le téléphone de rien (2)

Le même support dans la durée sera apporté au Nothing Phone (2). Le prochain produit phare viendra avec Android 13 et sera éligible pour trois mises à jour Android majeures et quatre ans de correctifs de sécurité. Le Nothing Phone (2) sera équipé du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 le rendant bien plus puissant que le Phone (1) avec son Snapdragon 778G+. Carl Pei déclare que le choix du nouveau chipset implique plus qu’un simple « saut de performance ». Le SoC phare a un meilleur ISP (Image Signal Processor) qui pourrait conduire à de meilleures photos. De même, il a une fabrication moderne de 4 nm qui offre plus de performances avec une efficacité énergétique améliorée.

Le Nothing Phone (2) apportera également une batterie de 4 700 mAh, ce qui a été confirmé par le PDG lui-même. Le téléphone devrait conserver la charge rapide de 45 W disponible sur son prédécesseur mais apportera un nouveau câble USB Type-C au design transparent. Le téléphone lui-même doit également conserver son design transparent, ce qui lui donne un aspect unique sur le marché des smartphones. Hier, Carl Pei a tease Nothing OS 2.0, et apparemment, a divulgué un détail intéressant.

Selon de récentes fuites, le Nothing Phone (2) coûtera plus cher que son prédécesseur avec un prix qui démarre aux alentours de 729 € pour la déclinaison avec 8 Go de RAM et 256 Go de Stockage. Avec ce prétendu prix, le Nothing Phone (2) sera en concurrence avec les grands comme le Galaxy S23 et le OnePlus 11.

