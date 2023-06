Succès garanti: ces 3 téléphones sont incroyables pour moins de 150 euros.

Si vous recherchez un téléphone portable bon, complet et bon marché, l’un de ces 3 est un achat sûr.

Les caméras du Redmi Note 11.

Aujourd’hui, même les téléphones portables les moins chers sont capables d’offrir une grande expérience. La technologie a beaucoup progressé et il n’est plus nécessaire de dépenser des centaines et des centaines d’euros pour avoir un bon appareil dans sa poche. Je suis là pour te le prouver, voici 3 grands téléphones portables que tu peux acheter dès maintenant pour moins de 150 euros.

Ils sont tous disponibles sur Amazon, donc tu les recevras rapidement et gratuitement à ta porte si tu es un utilisateur Prime. Tu n’auras rien à craindre, acheter sur le site américain est un investissement en tranquillité. Nous te disons tout ce que tu dois savoir sur nos 3 protagonistes.

POCO M5

Le smartphone remarquable de Xiaomi arrive avec un écran de 6,5 pouces et une haute résolution pour profiter de tout contenu. Son arrière est l’un des plus attrayants du catalogue de la marque chinoise, je t’assure que personne n’aura un téléphone comme le tien.

Sous son châssis, le Helio G99 fabriqué par MediaTek, une puce avec laquelle tu pourras facilement utiliser les applications que tu utilises au quotidien. Le smartphone chinois intègre également une triple caméra arrière et une batterie de 5 000 mAh sur laquelle tu peux compter. Il ne te laissera pas tomber même si tu l’utilises à fond.

MediaTek Helio G99

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran IPS de 6,58″, résolution Full HD+ et 90 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

Redmi Note 11

Nous avons ici un vétéran capable de rivaliser sur le marché des smartphones de milieu de gamme, un appareil complet qui ne te fera manquer de rien. Son écran AMOLED surprend par son prix, avec une diagonale de 6,43 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour que tu te déplaces en toute fluidité.

Son cerveau est le Snapdragon 680 créé par Qualcomm, un processeur que nous avons déjà testé à de nombreuses reprises et avec lequel tu n’auras aucun problème. À l’arrière élégant de ce Redmi, 4 caméras avec lesquelles tu prendras de bonnes photos dans toutes sortes de situations. Sa batterie est également satisfaisante, avec une capacité de 5 000 mAh.

Qualcomm Snapdragon 680

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran de 6,43″ AMOLED, Full HD+ et 90 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W

4 caméras

NFC, prise jack 3,5 mm et radio FM

realme Narzo

realme Narzo 50A Prime

realme ne pouvait pas manquer dans une sélection de bons smartphones bon marché, la marque chinoise fait du bon travail depuis un certain temps. Ce Narzo 50A Prime est à ta portée pour seulement 119 euros, un prix plus que tentant pour un appareil qui a tout ce dont tu as besoin. Il arrive avec un bon écran, un processeur fiable et 3 caméras arrière.

Tes applications préférées fonctionneront parfaitement, l’Unisoc Tiger T612 est une puce peu connue mais capable de fonctionner sans problèmes. Ses caméras et sa batterie sont également performantes, nous parlons d’un smartphone contre lequel très peu peuvent rivaliser pour moins de 120 euros.

Unisoc Tiger T612

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran LCD de 6,6″ Full HD+

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, USB-C et radio FM

