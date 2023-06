Voici les fonctionnalités d’iPadOS 17 qui ne seront pas disponibles sur tous les iPad

Les iPad avec un meilleur matériel et plus modernes seront ceux qui exécuteront toutes les nouveautés d’iPadOS 17.

Toutes les fonctionnalités d’iPadOS 17 ne seront pas disponibles sur tous les modèles d’iPad en septembre.

Apple a présenté iPadOS 17 il y a plus de deux semaines maintenant, avec des nouveautés très intéressantes telles que la personnalisation de l’écran de verrouillage ou les widgets interactifs tant attendus. Bien que de bonnes fonctionnalités aient été ajoutées au système d’exploitation de l’iPad, tous les modèles ne recevront pas toutes ces fonctionnalités. Cela fait plusieurs années que cela se produit également avec les iPhone.

Certaines de ces fonctionnalités incluent « Distance d’écran », FaceTime sur Apple TV, le correcteur automatique amélioré ou l’utilisation de caméras externes pour les appels. Pourquoi ne sont-elles pas disponibles sur tous les iPad ? Dans certains cas, cela est dû à un problème de processeur insuffisant et, dans d’autres cas, à l’absence de la caméra TrueDepth, par exemple.

7 fonctionnalités d’iPadOS 17 qui ne seront pas disponibles sur tous les modèles d’iPad

Distance d’écran

Une des grandes nouveautés à la fois d’iOS 17 et d’iPadOS 17 est la « Distance d’écran », une fonction qui nous alerte si nous utilisons notre appareil trop près afin d’éviter la fatigue oculaire. Lorsque l’iPhone ou l’iPad détectent que nous sommes trop proches pendant une période prolongée, une notification nous est envoyée pour nous inciter à nous éloigner.

Étant donné que cela nécessite le capteur TrueDepth, responsable de la fonction Face ID, cela ne sera disponible que sur les iPad Pro de troisième génération et ultérieures.

Correcteur automatique amélioré

Tout comme la fonction précédente, le correcteur automatique amélioré est également disponible sur iOS et iPadOS 17. Grâce à l’apprentissage automatique, le dispositif apprend notre façon de taper pour être plus précis. Les mots sont soulignés pendant quelques secondes pour vous indiquer s’il y a eu des modifications et vous permettre de revenir au mot d’origine d’un simple toucher.

Les iPad compatibles avec le correcteur automatique sont : iPad Pro (avec puce M1 et ultérieures), iPad 2022, iPad Air (4ème génération et ultérieures) et iPad mini (6ème génération).

Auto-complétion des mots

Une autre fonctionnalité liée au clavier est la possibilité de compléter automatiquement les phrases pendant la saisie pour plus de rapidité. Dans iPadOS 17, pendant la saisie, des mots plus clairs apparaîtront et pourront être placés automatiquement en appuyant sur la barre d’espace.

La compatibilité est la même que pour le correcteur automatique amélioré et dans ce cas, elle sera initialement disponible en anglais.

Auto-complétion des documents

Grâce à la caméra de l’iPad et à iPadOS 17, l’appareil sera capable de compléter automatiquement les documents avec les informations stockées dans notre carte de contact.

Cette fonctionnalité est compatible avec les iPad Pro 12.9″ (3ème génération et ultérieures), iPad Pro 11″ (1ère génération et ultérieures), iPad (8ème génération et ultérieures), iPad Air (3ème génération et ultérieures) et iPad mini (5ème génération et ultérieures). Comme vous pouvez le constater, de nombreux modèles sont pris en charge dans ce cas.

Réactions gestuelles lors des appels FaceTime

Les appels FaceTime seront enrichis d’effets tels que des confettis, des cœurs, des gestes d’approbation, etc. et cela grâce à nos gestes avec les mains. Ils seront très similaires aux effets que nous avons dans l’application Messages.

Cependant, la compatibilité avec cette fonctionnalité sera disponible sur les iPad suivants : iPad Pro (puce M1 et ultérieures), iPad 2022 (10ème génération), iPad Air (4ème génération et ultérieures) et iPad mini (6ème génération).

App FaceTime sur Apple TV

Grâce à notre iPad, iPadOS 17, l’Apple TV et tvOS 17, nous pourrons passer des appels FaceTime en utilisant notre iPad comme caméra ou en transférant un appel. Les modèles d’iPad compatibles sont : iPad Pro 12.9″ (3ème génération et ultérieures), iPad Pro 11″ (1ère génération et ultérieures), iPad (8ème génération et ultérieures), iPad Air (3ème génération et ultérieures) et iPad mini (5ème génération et ultérieures).

Utilisation de caméras externes pour les appels vidéo FaceTime

iPadOS 17 permettra d’utiliser la caméra de votre écran externe pour les appels vidéo lorsque l’iPad y est connecté. Cependant, les modèles compatibles sont les suivants : iPad Pro (puce M1 et ultérieures), iPad 2022 (10ème génération), iPad Air (4ème génération et ultérieures) et iPad mini (6ème génération).

Bien que ces sept fonctionnalités ne soient pas disponibles sur tous les modèles d’iPad, toutes les autres pourront être utilisées. Après tout, elles ne seront disponibles que sur les iPad les plus récents, ce à quoi Apple nous a habitués depuis longtemps.

