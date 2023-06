Cette fonction cachée de MIUI vous permettra d’obtenir les meilleures performances possibles de votre téléphone Xiaomi de manière simple.

Depuis Xiaomi World, nous vous avons montré de nombreuses façons de maximiser les capacités de votre téléphone. Des astuces pour améliorer les performances générales du téléphone à d’autres options qui nous permettent d’activer le mode haute performance de MIUI d’une manière extrêmement simple, mais il y a une fonction cachée dont nous ne vous avions jamais parlé.

Et il semble que pour y accéder nous devrons télécharger l’application MIUI Downloader complètement gratuite depuis le Google Play Store, une application qui nous permettra d’accéder à certaines fonctions cachées qui ne sont pas nativement visibles sur nos appareils MIUI mais qui peuvent être forcées grâce à cet outil.

Comment activer le mode caché haute performance sur votre téléphone Xiaomi avec MIUI

Comme vous le savez déjà, cette application est développée par l’équipe de Xiaomi, c’est donc un utilitaire complètement sûr et grâce auquel nous pourrons accéder à certaines fonctions cachées que nous offre MIUI ainsi qu’avoir des informations sur toutes les mises à jour de notre équipement.

Mais cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur une fonction cachée appelée « MIUI performance mode », un paramètre qui nous permettra de tirer le meilleur parti du processeur de notre smartphone Xiaomi, bien que, oui, nous devons garder à l’esprit que l’autonomie en souffrira.

C’est quelque chose que nous devons toujours prendre en compte : plus il y a de puissance, moins il y a de batterie. Par conséquent, le plus intéressant est que vous pouvez activer ou désactiver ce paramètre en fonction de vos besoins spécifiques, ce qui vous permet de maintenir un équilibre parfait lorsque vous avez besoin de plus de puissance ou de plus d’autonomie.

De plus, la manière d’accéder à ce réglage est très simple, puisque vous n’aurez qu’à faire ce qui suit :

Ouvrez l’application MIUI Downloader et allez dans la section « Hidden functions ».

Maintenant, cherchez simplement la section « MIUI Performance Mode » et sélectionnez l’option « Performance » pour obtenir le maximum de puissance possible de votre téléphone.

