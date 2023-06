Examiner une tache de naissance ou résoudre des équations: 8 utilisations de Google Lens que vous ne connaissiez pas

Passons en revue les fonctions les plus intéressantes de Google Lens, une application qui peut grandement vous aider dans votre vie quotidienne.

Google Lens cache des fonctionnalités très utiles qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre téléphone.

« Si vous pouvez le voir, vous pouvez le rechercher », telle est l’idée derrière Google Lens. Ce n’est pas l’un des services les plus populaires de Google, mais il est extrêmement utile dans votre vie quotidienne. La société a tenu à nous le rappeler à travers un article sur son blog dans lequel elle nous explique 8 utilisations de Google Lens que vous ne connaissez peut-être pas. Parmi elles, on trouve la résolution d’opérations mathématiques, la recherche d’une plante que vous ne connaissez pas et même l’test d’une taupe sur votre peau.

Il faut avouer que ce post de Google nous sert à prendre conscience que notre téléphone a beaucoup plus de fonctions que nous ne l’imaginons, toutes très utiles pour simplifier notre vie quotidienne. Nous vous expliquons maintenant comment tirer le meilleur parti de Google Lens. Si vous n’avez pas encore cette application sur votre téléphone ou votre tablette Android, vous pouvez la télécharger gratuitement via le lien suivant vers le Play Store.

Google Play Store | Google Lens

Examiner la taupe que vous avez sur la peau

Google Lens peut détecter les maladies de la peau en utilisant la caméra de votre téléphone, c’est l’un des derniers outils ajoutés à la plateforme. Si vous avez une taupe ou une éruption cutanée qui vous inquiète, prenez-en une photo avec Google Lens et il se chargera de rechercher des images similaires dans sa galerie qui peuvent vous guider dans vos recherches.

Cela fonctionne non seulement avec les problèmes de peau, mais aussi avec « une bosse sur une lèvre, une ligne sur les ongles ou une chute de cheveux sur la tête », selon Google. Malheureusement, cette fonction n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment, mais nous espérons qu’elle sera étendue à l’avenir.

Obtenir des informations sur une plante ou un animal

Google Lens vous donne accès à de nombreuses informations sur les éléments qui vous entourent. Par exemple, si vous vous promenez dans un jardin et que vous êtes attiré par une plante en particulier, vous pouvez découvrir quelle espèce il s’agit en prenant simplement une photo. Google Lens mettra en marche son système de reconnaissance d’images pour trouver de quelle plante il s’agit et vous fournir des informations intéressantes à son sujet.

Cette fonction ne fonctionne pas seulement avec les plantes, elle fonctionne également avec les animaux et les bâtiments. Vous savez maintenant que vous n’avez qu’à ouvrir l’application Lens et prendre une photo pour que le système reconnaisse l’objet sur l’image et vous dise ce que c’est exactement.

Traduire un texte

Depuis 2019, Google Lens permet de traduire des textes en temps réel et en réalité augmentée. Ouvrez l’application, allez dans l’onglet « Traduire » et configurez la langue d’origine et la langue de destination. Dans la plupart des cas, cette étape n’est pas nécessaire, car Lens peut reconnaître automatiquement la langue que vous voulez traduire.

Il vous suffit de pointer la caméra sur le texte pour voir comment il est traduit en quelques secondes seulement. Sans aucun doute, c’est l’une des fonctions les plus utiles de Lens, elle peut être très importante pour vous si vous voyagez dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue. Vous pouvez l’utiliser pour obtenir des informations sur les horaires d’un musée, sur le menu d’un restaurant ou sur les transports publics.

Trouver et acheter un produit qui a retenu votre attention

Google Lens peut également vous aider à trouver un produit dont vous ne connaissez pas le nom ou à rechercher d’autres stores où il est vendu moins cher. Cet outil est disponible dans l’onglet « Achats » et, encore une fois, il vous suffit de prendre une photo du produit que vous voulez rechercher pour que Lens mette en marche son mécanisme de reconnaissance d’images. Peu importe s’il s’agit d’une robe, d’un pantalon ou de chaussures, Lens saura reconnaître le modèle exact que vous recherchez et vous dire dans quel store il est vendu.

Cet outil peut également être utile même lorsque vous connaissez déjà le modèle de chaussures ou de lunettes de soleil que vous souhaitez acheter. Pourquoi ? Parce qu’il vous montre tous les stores qui le vendent, vous pouvez donc comparer les prix et acheter moins cher le produit.

Rechercher d’autres versions de ces produits qui vous ont séduit

Vous ne saviez peut-être pas que Google Lens peut également vous aider à trouver différentes versions de ce produit que vous aimez tant. Par exemple, vous avez trouvé une paire de chaussures que vous adorez, mais le bleu ne vous convient pas. Pas de problème, prenez-leur une photo avec Google Lens et recherchez la couleur dans laquelle vous souhaitez les trouver. En utilisant sa recherche multiple, Lens vous aidera à trouver des modèles similaires à ce que vous recherchez.

Google explique que cette fonction fonctionne également avec les motifs. Par exemple, si vous avez une chemise avec un motif très joli et que vous voulez acheter des rideaux similaires, prenez simplement une photo de la chemise avec Lens et saisissez le terme « rideaux » dans la recherche. Ainsi, l’application vous montrera des rideaux avec des motifs similaires à ceux de votre chemise.

Résoudre vos devoirs de mathématiques

ChatGPT n’est pas le seul outil qui peut vous aider à résoudre et comprendre vos devoirs de mathématiques. En effet, Google Lens peut également résoudre des équations grâce à l’onglet « Devoirs ». Il vous suffit de pointer l’opération avec l’appareil photo de votre téléphone et de prendre une photo.

En quelques secondes, Lens affichera la solution et les étapes suivies pour y parvenir. Ainsi, vous saurez non seulement quelle est la réponse correcte, mais vous pourrez également apprendre à résoudre l’opération par vous-même.

Découvrir les restaurants à proximité proposant votre plat préféré

Les incroyables fonctions de Google Lens vont encore plus loin et vous permettent également de découvrir les restaurants à proximité de vous qui proposent votre plat préféré. Plus précisément, ce que fait Lens, c’est rechercher la photo du plat que vous téléchargez sur la plateforme et trouver quels restaurants le proposent à leur menu.

Par exemple, en naviguant sur Internet, vous avez trouvé la photo d’un risotto aux crevettes qui vous a beaucoup plu. Vous n’avez qu’à télécharger cette photo sur Lens et toucher l’option « Près de moi » pour que le service fasse son travail et recherche quels restaurants proposent ce plat. Sans aucun doute, c’est l’une des fonctions qui illustrent le mieux le pouvoir incroyable de Google Lens.

Obtenir l’aide de Bard pour créer de nouveaux « looks »

Il n’est pas encore disponible, mais très bientôt Google Lens travaillera en collaboration avec Google Bard, le chatbot basé sur l’intelligence artificielle de la société. Grâce à cette collaboration, vous pourrez télécharger des images sur Bard qui les analysera avec l’aide de Lens pour vous fournir toutes les informations possibles. Par exemple, vous pourrez télécharger la photo de sandales et demander à Bard leur nom.

Ce qui nous a le plus frappés, c’est que vous pourrez utiliser Bard pour obtenir de nouvelles idées pour vos « looks ». Par exemple, vous pourrez télécharger les photos de ces sandales que vous aimez tant et demander à Bard de vous suggérer des idées pour une tenue complète. Vous avez déjà vu que Google Lens peut vous aider dans de nombreux aspects de votre vie quotidienne, il vaut donc la peine d’utiliser cette application. Nous vous recommandons également de prêter attention à Bard, car il existe des choses totalement folles que vous pouvez faire avec le chatbot ChatGPT de Google.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :