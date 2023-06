Comme une application pour rencontrer des amis, pas pour flirter : cette application pourrait être le succès de l’année.

Bumble BFF deviendra une application individuelle que vous pourrez utiliser gratuitement pour rencontrer des gens et vous faire des amis.

Cette section se sépare de son application d’origine pour devenir une application individuelle que vous pourrez utiliser pour rencontrer des amis.

En 2016, Bumble, l’application de rencontres, a introduit une section appelée Bumble BFF. L’idée de cette section était d’offrir un espace sur la plateforme pour les personnes qui voulaient rencontrer des gens d’une manière non romantique, simplement pour se faire de nouveaux amis. Maintenant, 7 ans plus tard, Bumble BFF est sur le point de devenir une application individuelle qui conserve son objectif : aider les utilisateurs à se faire des amis en ligne.

Bumble BFF est la raison pour laquelle nous vous recommandons Bumble parmi les meilleures applications pour rencontrer des gens. Cependant, nous devrons bientôt modifier cette recommandation pour vous conseiller de télécharger Bumble for Friends, car c’est ainsi que s’appellera la nouvelle application. Selon Mashable, cette application a déjà été testée au Royaume-Unis et dans certains pays d’Asie, ce qui indique que son lancement sur le marché est plus proche que nous ne le pensons.

Bumble BFF, une nouvelle application renouvelée pour se faire des amis

Bumble BFF, la section de Bumble pour se faire des amis, sera bientôt indépendante pour devenir une application à part entière. À partir de maintenant, c’est l’application que vous devrez télécharger si vous voulez utiliser Bumble pour vous faire de nouveaux amis et non pour des rencontres amoureuses. Selon les données de l’entreprise développeuse, environ 15 % des utilisateurs de Bumble utilisent actuellement l’application pour rencontrer de nouveaux amis, donc ils espèrent que cette nouvelle application connaîtra le même succès.

On s’attend à ce que Bumble for Friends – c’est ainsi que s’appellera la nouvelle application – conserve le fonctionnement de l’ancienne section. Sur l’écran, vous verrez les photos et une brève description d’utilisateurs ayant des intérêts similaires aux vôtres, et vous devrez les faire défiler avec votre doigt d’un côté ou de l’autre en fonction de si vous voulez les rencontrer ou non. Bien sûr, vous pourrez ensuite engager une conversation avec eux pour commencer à nouer une nouvelle amitié.

Comme le rapporte Mashable, les tests de Bumble for Friends en tant qu’application indépendante ont déjà eu lieu au Royaume-Unis et dans certaines régions du marché asiatique. Comme son lancement n’a pas encore eu lieu, elle est toujours disponible en tant que section dans l’application Bumble. Cependant, elle devrait arriver sur le marché des applications cet été, du moins aux États-Unis, ce qui indique qu’elle disparaîtra bientôt de Bumble pour devenir une application à part entière.

Nous en savons peu sur cette nouvelle application pour se faire des amis jusqu’à présent, mais elle promet d’être un véritable succès pour les utilisateurs qui aiment utiliser les réseaux sociaux pour se faire des amis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :