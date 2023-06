Apple Podcasts reçoit une nouvelle mise à jour, maintenant avec une recherche améliorée.

Apple met à jour son application Podcasts avec un nouveau moteur de recherche efficace qui intègre des sous-catégories pour que l’utilisateur trouve mieux ses intérêts.

L’application Podcasts d’Apple est mise à jour avec une amélioration de son moteur de recherche de contenu.

Apple a récemment annoncé une nouvelle et passionnante mise à jour pour son application Apple Podcasts, qui comprend un nouveau moteur de recherche amélioré par rapport à celui que nous avions auparavant. Ce nouveau moteur de recherche se distingue par sa facilité à trouver les contenus préférés de l’utilisateur et ceux susceptibles de l’intéresser.

Avec cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs d’Apple Podcasts pourront effectuer des recherches plus précises et obtenir des résultats plus pertinents. Les améliorations du nouveau moteur de recherche reposent sur un nouvel algorithme qui analyse le contenu des podcasts et offre des recommandations personnalisées.

Apple Podcasts dispose désormais d’un nouveau moteur de recherche mieux adapté à l’utilisateur

De plus, la mise à jour apporte également une interface plus intuitive et facile à utiliser. Les utilisateurs pourront filtrer les résultats de recherche par catégorie, durée et autres critères pour trouver exactement ce qu’ils recherchent.

Avec une recherche plus efficace et des résultats personnalisés, les amateurs de podcasts peuvent profiter d’une expérience d’écoute plus personnelle et adaptée à eux. De nouvelles sous-catégories sont également disponibles, telles que: santé mentale, entreprenariat, documentaires, livres, etc.

Apple a annoncé les nouvelles sous-catégories de la manière suivante:

Chaque sous-catégorie a ses propres listes, qui présentent les meilleurs programmes et les meilleurs épisodes disponibles sur le marché pour un auditeur. Par exemple, un auditeur aux États-Unis peut parcourir les listes sur la santé mentale, qui présentent les 200 meilleurs programmes et les 200 meilleurs épisodes disponibles aux États-Unis basés sur un mélange d’écoute et de finalisation.

La nouvelle mise à jour de l’application Apple Podcasts est déjà disponible pour tout le monde et peut être téléchargée gratuitement depuis l’App Store sans avoir besoin de mettre à jour le logiciel des appareils. Ne manquez pas l’occasion de tirer le meilleur parti de ces nouvelles améliorations et de découvrir de nouveaux podcasts susceptibles de vous intéresser. N’oubliez pas que si vous n’avez pas d’iPhone, vous pouvez toujours profiter de nos recommandations d’applications de podcast pour Android.

