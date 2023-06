Pourquoi vous ne devriez pas installer d’applications répulsives pour les moustiques sur votre téléphone portable

Ces applications mobiles sont plus dangereuses pour nos appareils que pour les insectes eux-mêmes.

Toutes ces applications pour repousser les moustiques sont généralement plus dangereuses pour nos appareils que pour les moustiques

Avec l’arrivée de la chaleur et de l’été, arrivent aussi les mouches et les moustiques, ce qui n’est certainement pas une très bonne nouvelle. Nous essayons plusieurs remèdes pour éviter d’être dérangés par eux, certains sont les plus courants et d’autres sont moins répandus (ou plus récents, si vous préférez). Par exemple, saviez-vous qu’il existe des applications mobiles qui servent à repousser ces insectes?

Exactement, ce type d’applications existe et est utilisé par leurs utilisateurs, mais il convient de rappeler que nous ne parlons pas d’applications comme Mosquito Alert, une application développée par le Ministère de la Santé qui sert à signaler les piqûres de moustiques tigres et à arrêter leur propagation dans le pays. Les applications que nous mentionnons utilisent l’émission d’ultrasons et d’autres caractéristiques, qui varient en fonction de l’application utilisée. Maintenant, est-ce que cela fonctionne vraiment? Il faut avouer que c’est difficile à déterminer, car il est difficile de mesurer les résultats à l’œil nu.

Les applications mobiles répulsives pour moustiques : sont-elles utiles ou représentent-elles un risque pour leurs utilisateurs ?

Il existe en effet une grande variété d’applications sur nos téléphones portables qui sont censées se débarrasser des moustiques et des mouches, et ainsi éviter qu’ils nous dérangent et nous piquent, dans le cas des moustiques. Elles utilisent des ultrasons, du moins c’est ce qu’elles prétendent. En réalité, cela semble ne pas fonctionner comme prévu. Autrement dit, en réalité, ces applications ne servent pas à grand chose, car ces insectes se fichent des ultrasons, ils peuvent même s’habituer à des bruits imperceptibles pour l’oreille humaine.

Il convient de mentionner que l’idée de repousser ces insectes avec des ultrasons vient du fait que les femelles de moustique sont repoussées par ces sons, bien que cela n’ait pas été prouvé scientifiquement. En 2007, une évaluation de 10 études de terrain sur les ultrasons et les insectes a conclu qu’il n’y avait aucune preuve pour soutenir la théorie selon laquelle ce type de sons affecte réellement ces insectes. Par conséquent, nous pouvons dire que ce type d’applications ne sert à rien, mais elles représentent un danger pour la sécurité de nos smartphones ou tablettes.

Apparemment, les autorisations demandées par ce type d’applications sont plus que excessives par rapport à ce qu’elles vont réellement faire sur notre appareil, et il y a d’autres aspects assez confus. Les autorisations qu’elles demandent sont très intrusives et elles n’en ont pas besoin. Par exemple, elles demandent l’accès aux photos et vidéos du téléphone portable ou l’accès à la localisation précise de l’utilisateur, par exemple. De plus, il y a d’autres éléments qui ne sont pas enregistrés et qui peuvent partager certaines informations avec des tiers. Tout cela fait que ces applications génèrent plus de doutes et d’insécurité qu’autre chose, il est donc plus que recommandé de les ignorer et, au passage, de toujours vérifier les autorisations et les informations collectées par ces applications et d’autres.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :