Le PDG de Nothing ne partage aucune capture d’écran de Nothing OS 2.0, révélant peut-être Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2) fait le buzz ces dernières semaines. Alors que la sortie de l’appareil est confirmée le 11 juillet, la société a poursuivi son marketing agressif. Même le PDG, Carl Pei, tease le téléphone depuis son compte Twitter.

Parmi les derniers teasers de Carl Pei, vous avez une capture d’écran de l’écran d’accueil de Nothing OS 2.0. Et au cas où vous ne le sauriez pas, c’est le skin Android qui doit sortir avec le Nothing Phone (2). Alors, quel est le problème avec cette capture d’écran ? Il révèle des informations de conception clés sur le prochain téléphone.

Un test plus approfondi de la capture d’écran de Nothing OS 2.0

Fait intéressant, Carl Pei n’est pas la première personne à avoir révélé la capture d’écran de Nothing OS 2.0. Plus tôt ce mois-ci, le directeur créatif du logiciel de Nothing a eu une interview avec le XDA. Dans cette interview, Mladen Hyoss a partagé que l’équipe voulait « repartir presque de zéro » pour Nothing OS 2.0.

Et le 22 juin, Hoyss a partagé une capture d’écran de l’écran d’accueil. En y regardant de plus près, la capture d’écran partagée par Hoyss correspond à celle partagée par Carl Pei. Cela confirme que Nothing OS 2.0 est presque prêt à être lancé. De même, cela indique que Nothing Phone (2) est également prêt.

Que révèle la capture d’écran ?

La principale chose à propos des captures d’écran partagées par Carl Pei et Hoyss est qu’elles indiquent un changement de conception de Nothing Phone (2). En y regardant de plus près, vous verrez que la fréquence de l’écran d’accueil n’est pas en haut à gauche de l’écran. D’autre part, la batterie, les informations mobiles et d’autres icônes sont à droite, laissant le milieu vide.

Cela indique que la caméra frontale de Nothing Phone (2) sera au milieu. Et si vous vous posez la question, l’emplacement de la caméra frontale du téléphone (1) se trouvait dans le coin le plus à gauche de l’écran. Cela explique à peu près pourquoi Carl Pei a déclaré que les rendus divulgués étaient faux.

Au cas où vous l’auriez manqué, les rendus divulgués de Nothing Phone (2) ont partagé que le téléphone serait fourni avec la même disposition d’affichage que le téléphone (1). Et avec la capture d’écran partagée par le PDG, il serait prudent de dire que le prochain téléphone aura effectivement un changement de conception dans une certaine mesure.

En savoir plus sur le Nothing OS 2.0

Selon les informations partagées par Hoyss dans l’interview, l’écran d’accueil de Nothing OS 2.0 sera le principal point fort. À ses yeux, l’écran d’accueil devrait avoir « ce qui vous est personnel ». Il continue en disant que l’écran d’accueil doit avoir « vos intérêts, vos informations » et que tout cela doit être disponible « en un coup d’œil ».

D’après la capture d’écran partagée par Nothing CEO, qui provient peut-être de Nothing Phone (2), il semble que Hoyss ait concrétisé cette vision. Comme vous l’avez peut-être remarqué, la capture d’écran montre que l’écran d’accueil contient tout. Vous avez tout, de la fréquence aux informations météo en via la date et les applications.

De plus, il semble que Nothing OS 2.0 offrira un grand niveau de personnalisation. Vous vous demandez comment on peut dire ça ? Eh bien, la capture d’écran partagée par Carl Pei et Hoyss est similaire mais pas la même. Les deux ont une touche unique, indiquant que les utilisateurs peuvent personnaliser leur écran d’accueil sur Nothing Phone (2) selon leur goût.

Sur cette note, Nothing OS 2.0 sera également disponible pour Nothing Phone (1). Cela indique que vous n’aurez pas à acheter le nouveau téléphone juste pour découvrir ce que le tout nouveau skin Android a à offrir.

