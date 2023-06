« Meilleur que Photoshop ? » Midjourney se met à jour avec une nouvelle fonction pour « étendre » les images en utilisant l’IA.

La IA de generación de imágenes más popular se ha actualizado con una de las funciones más esperadas.

Midjourney lleva mois en étant l’outil de génération d’images basé sur l’intelligence artificielle le plus populaire de l’IA générative, et ce n’est pas pour rien. À chaque nouvelle version, cet outil avance à pas de géant dans sa capacité à produire des photographies à partir de textes. Nous avons déjà vu les nouveautés qui sont arrivées avec la version 5, et maintenant c’est le moment de passer en revue les changements qui arrivent dans Midjourney avec la nouvelle édition 5.2.

La principale nouveauté qui arrive avec Midjourney 5.2 est une nouvelle fonction de « zoom out », qui permet d’étendre les images en remplissant l’espace vide, d’une manière similaire à ce que nous avons déjà vu dans les dernières versions d’Adobe Photoshop.

Midjourney 5.2 permet désormais d’étendre les images en utilisant l’IA générative

Telle que l’a expliqué la designer experte en outils d’IA Julie W., la nouvelle version de Midjourney se distingue par sa capacité à zoomer sur les photographies en utilisant des valeurs personnalisées. Ainsi, par exemple, si l’on souhaite changer le format d’une image en récupérant des informations inexistantes autour de la scène, l’IA sera capable de générer le contenu de manière intelligente.

L’experte indique qu’il est possible de faire un « zoom out » autant que l’on souhaite, bien qu’il soit probable qu’on atteigne un point où le contenu généré ne soit pas représentatif de la scène.

En plus de la fonction zoom out, la nouvelle version de Midjourney, qui est déjà en phase de test, inclut des améliorations esthétiques et de cohérence lors de la génération d’images, une meilleure compréhension des descriptions, des images plus nettes, plus de modes de variation et d’autres changements mineurs.

Étant donné que Midjourney n’offre plus de plan gratuit en raison de la forte demande du service, et de l’utilisation (apparemment) abusive que certains utilisateurs en faisaient, cette fonction nécessite un abonnement à la version « Pro » de Midjourney, qui peut être souscrit via le site web de l’outil.



