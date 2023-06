Ni « Les Simpson » ni « Futurama », ceci est la meilleure série d’animation de l’Histoire selon le public et la critique.

En 2014, une série a détrôné la famille Simpson et l’équipe de Futurama en tant que meilleure série d’animation.

Voici la meilleure série selon le grand public et la critique

Les séries d’animation de Netflix apportent toujours une grande qualité. Le catalogue de Netflix n’a rien à envier aux autres titans en matière de séries d’animation comme Disney+. Nous pouvons profiter de toutes sortes de séries, certaines plus matures et d’autres clairement axées sur un public jeune. Dans ce cas, la série s’adresse directement à un public adulte et propose des intrigues totalement folles. Nous allons vous expliquer pourquoi c’est la meilleure série d’animation de l’histoire selon le public et la critique.

La meilleure série d’animation

Il y a des séries qui changent parfois notre compréhension d’un genre. « Les Simpson » était l’une des meilleures satires de son époque et a réussi à nous faire comprendre l’animation d’une manière totale. « Futurama » a fait de même avec un style plus adulte et un monde vraiment original. Cependant, la série qui remporte la palme auprès du public et de la critique est une autre série, une série apparue en 2014 et qui porte le nom de « Bojack Horseman ».

Bojack Horseman est un acteur équinomorphe vivant de ses anciens succès. À un moment donné, il a décroché un rôle dans une sitcom qui l’a propulsé vers la gloire, ce qui fait qu’il vit depuis lors des dividendes que lui a rapportés cette série. C’est une personne excessive, qui fait du mal à tous ceux qui l’entourent et qui a un monde intérieur détruit par une vie où il ne s’est jamais senti aimé. Au cours de six saisons, nous verrons l’évolution d’un personnage qui essaie de s’améliorer mais qui semble toujours s’efforcer de tout gâcher à la toute fin. Au fil du temps, on verra les effets de sa vie excessive et comment ses relations avec les autres personnages changent.

Nous avons donc affaire à une série qui a beaucoup d’humour et qui vous garantira de bons éclats de rire, mais qui vous transporte également dans un cadre inconfortable et particulièrement douloureux où parfois vous pouvez même décider de laisser la série reposer un peu. Ainsi, Bojack Horseman joue avec la tragicomédie de manière proverbiale et a marqué la grande majorité des personnes qui ont décidé de la regarder.

Parmi ses points forts, on trouve :

Il s’agit d’une série tragico-comique. Au départ, elle semble avoir un humour très similaire à celui de « Family Guy », une illusion qui disparaît après seulement quelques épisodes pour devenir vraiment une version moderne et sombre du mythe de Sisyphe.

Malgré son ambiance, avec des animaux anthropomorphiques, qui pourrait sembler enfantine ou décontractée, l’image finale est tout le contraire. Il s’agit d’une série réfléchie, dure et assez complexe à regarder. Parfois, vous ne voulez pas continuer à regarder.

Elle comporte des moments tragiques et comiques, mais Bojack reste toujours en équilibre sur la corde raide, ce qui rend la série encore plus intéressante.

Bien que la série se concentre sur lui et soit un personnage écrit de manière magistrale , sa famille et ses amis ont également une grande évolution tout au long de la série. Même ceux qui semblent être un soulagement comique.

Si nous nous rendons sur Rotten Tomatoes, nous pouvons facilement voir que BoJack Horseman l’emporte sur les deux séries tant en termes d’évaluation de la critique que du grand public. Elle bénéficie de 93% de critiques professionnelles positives, tandis que le public lui accorde jusqu’à 95% de critiques positives. « Futurama » s’approche avec 94% de critiques positives mais ne parvient pas à la battre.

Regarder Bojack Horseman est possible si l’on dispose d’un abonnement Netflix, car la série est exclusive à la plateforme et ses six saisons y sont disponibles.

Regarder « Bojack Horseman » sur Netflix

