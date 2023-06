Voici tout ce que vous devez savoir sur le clone de Twitter que Mark Zuckerberg est en train de construire

Meta travaille depuis janvier dernier sur une alternative au Twitter d’Elon Musk. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Mark Zuckerberg a presque terminé son alternative à Twitter.

Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques jours, lorsque nous avons parlé du défi lancé par Mark Zuckerberg à Elon Musk pour un combat de MMA. Il a même copié le fameux « envoie moi ta localisation » que Khabib Nurmagomedov a dit à Conor McGregor quand ces deux artistes martiaux mixtes étaient au milieu de leur rivalité. Et tout cela, apparemment, à cause de l’alternative à Twitter que Meta développe.

Et comme nous le savons tous, depuis qu’Elon Musk a acheté Twitter les temps ont été très mouvementés pour ce réseau social: de la mise en œuvre controversée de Twitter Blue, à une migration massive des utilisateurs vers Mastodon, en via une situation difficile qui menaçait de détruire l’entreprise, finalement les choses se stabilisent (un peu) et Twitter ne se brise pas.

Cependant, cela n’a pas empêché Meta de continuer à travailler sur son « Projet Barcelona ». Derrière ce nom se cache l’alternative à Twitter de Mark Zuckerberg qui, pour l’instant, reste une énigme dont nous connaissons seulement quelques données. Des données dont nous allons parler dans cet article.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur le Projet Barcelona

Ce projet est également connu sous le nom de code P92 ou Projet 92. Meta envisage de l’appeler Threads et, apparemment, il fonctionnera intégré à Instagram. Selon un haut responsable de Meta, les célébrités, les influenceurs et les créateurs de contenu cherchent tous une « plateforme raisonnable ».

Ce P92 fonctionnera également avec Mastodon, avec lesquels il sera interconnecté grâce à l’API ActivityPub. Cette API a été conçue pour promouvoir les réseaux sociaux décentralisés, permettant l’interconnectivité entre eux. Dans une fuite publiée par The Verge, des images montrant cette intégration sont visibles.

Selon un article publié par CNBC, en raison du départ de célébrités importantes du système de stars américain de Twitter, Meta est en train de parler à des personnalités de haut niveau pour qu’elles se joignent à P92. Parmi ces personnalités se trouvent Oprah Winfrey, mais ils essaient également de contacter des personnes en dehors de Hollywood, comme le Dalaï Lama.

La dernière chose que nous savons est que Meta veut lancer Threads (ou P92, ou Projet Barcelona) cet été. Apparemment, sa construction a commencé en janvier, peu après l’achat de Twitter par Elon Musk. Bloomberg confirme cette information.

