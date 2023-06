Devenez météorologue avec ces applications pour votre Xiaomi : découvrez les meilleurs moments pour sortir sans mourir de chaud.

Oui, sortir ce week-end – et au moins les deux prochains jours – à certaines heures de la journée est dangereux. Le risque d’être carbonisé par le soleil ou, pour être moins exagéré, d’être victime d’un coup de chaleur est élevé. C’est pourquoi il est préférable de savoir quand le soleil sera moins chaud, ou quand le thermomètre nous laissera un peu de répit. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’utiliser quelques applications et sites web consacrés à la météo.

Après un été où les vagues de chaleur se sont succédé, la promesse que cela se reproduise en 2023 dans les 9 semaines à venir, jusqu’au 1er septembre, est effrayante. Aujourd’hui, samedi 24, nous sommes officiellement dans la première vague de chaleur de l’été. Quand se terminera-t-elle ? Votre téléphone portable peut répondre à cette question.

Installer le widget météo de MIUI sur votre Xiaomi

Un widget ou gadget est une micro-application qui vous donne des informations visuelles sans avoir à entrer dans l’application elle-même. Et s’il y a bien une chose dont votre téléphone est rempli, c’est de widgets utiles (mais aussi inutiles) prêts à être activés et mis en action. Des widgets comme les deux widgets météo que MIUI 14 vous propose.

Les widgets MIUI sont un bon moyen de suivre l’évolution de la canicule. Pour ce faire, procédez comme suit

Ouvrez votre téléphone Xiaomi (ou POCO, ou Redmi). Sur le bureau mobile, glissez vers la droite jusqu’à ce que vous voyiez l’écran sans autres icônes que celles de la rangée inférieure. Pincez l’écran, vous voyez la barre de Widgets qui est apparue en bas ? Appuyez dessus La liste des widgets que vous pouvez utiliser sur votre téléphone s’affiche. Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez la section météo. Vous pouvez choisir d’en placer un qui occupe quatre espaces sur une seule ligne ou un autre qui occupe quatre espaces et quatre lignes. Cliquez sur ce dernier et placez-le sur l’écran. Vous avez maintenant installé le widget météo MIUI. Comme vous pouvez le voir, il vous donne des informations sur le temps qu’il fait à ce moment-là et sur le temps qu’il fera dans les prochains jours. Si vous souhaitez obtenir des informations plus précises, cliquez sur le widget.

Vous pouvez voir les prévisions pour les prochains jours, le temps qu’il fait aujourd’hui, la vitesse du vent, l’humidité, l’indice ultraviolet, le lever et le coucher du soleil et la qualité de l’air. Toutes ces données proviennent du portail AccuWeather.

AEMET

Le site officiel de l’Agence météorologique nationale espagnole fournit de nombreuses informations officielles sur le temps qu’il fait dans notre pays. Il donne également des avertissements, montre les effets des températures élevées et présente même la météo de l’espace. La section qui nous intéresse est celle-ci : Prévisions générales. Sous une carte de la France sur laquelle vous pouvez zoomer pour voir la ville ou la zone qui vous intéresse, vous trouverez une section avec des options permettant de vérifier l’état du ciel, la température, le refroidissement éolien, l’humidité relative, etc.

Le plus intéressant est la ligne du temps située juste en dessous de la carte, qui vous permet de voir heure par heure comment les températures et le refroidissement éolien vont évoluer, ce qui vous permet de mieux planifier vos sorties. Vous pouvez également installer l’application officielle sur votre téléphone portable.

La Chaîne Météo

Si vous êtes curieux de savoir quel temps il fera en juillet, le site américain The Weather Channel vous permet de voir une approximation des températures 3 semaines – 1 mois à l’avance, toujours sur la base de modèles sujets à de brusques changements comme c’est souvent le cas en météorologie. Mais il est toujours bon d’avoir quelques références, surtout si vous préférez partir en vacances en juillet ou en août.

1Météo : Prévisions et Radar

1Weather, l’une des applications météo les plus utilisées et les mieux évaluées sur Android, vous offre des rapports visuels détaillés sur les informations météorologiques locales et nationales à la minute près et sur 10 jours, ainsi que des alertes, des cartes radar, la qualité de l’air, la température, la vitesse et la direction du vent, les précipitations, la couverture nuageuse, l’humidité, l’indice UV, la visibilité, le point de rosée et la pression atmosphérique. Et de nombreux widgets à placer sur votre bureau mobile pour que vous n’ayez même pas à ouvrir l’application.

Météo 14 jours – Meteored

Une autre des applications préférées sur Android, l’un des meilleurs atouts de Meteored est son interface, colorée et très visuelle, capable de vous montrer le temps qu’il fait heure par heure et 14 jours à l’avance. L’application comprend également des widgets personnalisables, des alertes officielles par ville, des informations détaillées par heure, telles que la pression atmosphérique, la température, la direction et la vitesse du vent, la pluie, le refroidissement éolien, l’humidité, le lever et le coucher du soleil ou encore les phases de la lune et l’évolution du temps à l’aide de différents graphiques.

ElTiempo

ElTiempo.es, l’un des meilleurs sites de prévisions météorologiques aussi pour la France. Il est fondé et géré par certains des météorologues les plus emblématiques que nous ayons vus à la télévision au fil des ans. Il propose une interface efficace, rapide et riche en informations. En réalité, vous pouvez voir la météo horaire sur un graphique pour voir comment la température évolue aujourd’hui et les jours suivants.

