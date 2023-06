2024 sera l’année des fonds d’écran générés par Intelligence Artificielle

Cette nouvelle fonctionnalité arrivera à l’automne de cette année et arrivera d’abord sur les Google Pixel.

Les fonds d’écran générés par l’IA arrivent bientôt et Google sera le premier à les mettre en œuvre

Cette année 2023 est sans aucun doute l’année de l’intelligence artificielle et de plus en plus d’entreprises se lancent dans cette technologie. Parmi elles, on trouve les grandes entreprises technologiques telles que Microsoft ou Google, par exemple. En réalité, dans cet article, nous allons vous parler de Mountain View, qui lors de la conférence I/O 2023 qui a eu lieu en mai de cette année, a présenté plusieurs nouveautés qui se basaient sur l’IA, comme tout ce qui concerne Google Bard.

Une autre de ces nouveautés a été l’annonce des fonds d’écran générés par l’IA, une fonctionnalité très similaire à ce que l’on peut voir dans des outils tels que ChatGPT d’OpenAI ou Midjourney ; bien que dans ce cas, elle est dédiée à la création de fonds d’écran, ce qui semble être l’une des grandes tendances pour 2024. Cependant, cette fonctionnalité intéressante sera uniquement disponible pour les Google Pixel les plus récents, bien qu’il soit prévu qu’elle soit ensuite intégrée aux appareils Android en général.

Les fonds d’écran générés par l’IA deviennent une réalité et semblent être l’une des tendances à souligner en 2024

Comme vous le savez déjà, l’annonce en question a été faite en même temps que celle des fonds d’écran générés par nos emojis préférés et des fonds cinématographiques, qui permettent aux utilisateurs des appareils Google, du moins pour le moment, de prendre une photo existante et de la convertir en une image en 3D dynamique. Cependant, ce qui nous intéresse ici, c’est la fonction qui génère des fonds d’écran créés par l’intelligence artificielle, un outil qui arrivera à l’automne sur les Google Pixel et qui arrivera probablement sur les autres appareils utilisant Android (le lancement d’Android 14 pourrait être le moment idéal).

Cette fonctionnalité tant attendue est assez facile à utiliser, comme le montre sa présentation, et consiste simplement à choisir un style artistique pour le fond d’écran et à choisir le thème et les instructions que vous souhaitez pour le générer avec l’IA. Une fois cela fait, l’intelligence artificielle générera plusieurs images correspondant au choix de l’utilisateur, il suffira donc de choisir celle que vous préférez, que ce soit pour sa palette de couleurs ou sa composition, pour l’utiliser comme fond d’écran.

Cependant, il n’a pas été clair pour le moment si vous pourrez uniquement utiliser les instructions fournies par l’outil ou si vous pourrez écrire ce que vous voulez manuellement, tout comme si vous pourrez sélectionner le thème pour le fond ou non. Compte tenu de la croissance de l’IA, il sera possible à un moment donné de créer l’image que nous voulons pour nos fonds d’écran.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :