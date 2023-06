Android TV: tout ce que vous devez savoir sur le système de Google pour les téléviseurs

¿Vous souhaitez tout savoir sur Android TV ? Dans ce guide, nous vous expliquerons ce que c’est, comment obtenir une télévision avec Android TV et ses meilleures applications et fonctionnalités.

Le système a été développé par Google et conçu exclusivement pour une utilisation sur des téléviseurs, des moniteurs ou des projecteurs.

À l’ère du numérique, le divertissement à domicile a évolué rapidement, et l’une des options les plus populaires actuellement est Android TV. Dans cet article, nous explorerons ce qu’est Android TV, comment l’avoir chez vous et les différentes possibilités offertes par cette plateforme. De l’achat d’une télévision intégrant Android TV à la connexion d’une box TV ou d’un stick TV à votre téléviseur existant, nous découvrirons comment tirer le meilleur parti d’Android TV et des applications les plus populaires que vous pouvez apprécier.

Android TV peut être utilisé non seulement sur une smart TV, mais aussi sur un moniteur ou un projecteur. Les fonctionnalités sont les mêmes, mais si vous travaillez sur votre ordinateur et que vous avez un port HDMI libre sur le moniteur, vous pourriez ajouter un appareil Android pour regarder une série pendant vos pauses.

Que indique Android TV et à quoi ça sert ?

Android TV est un système d’exploitation développé par Google spécifiquement conçu pour les téléviseurs. C’est une plateforme intelligente qui offre une expérience interactive et connectée sur votre téléviseur. Android TV permet d’accéder à une large gamme de contenu, des films et des émissions de télévision aux jeux, aux applications et aux services de streaming en ligne. De plus, vous pouvez également effectuer des recherches vocales et contrôler votre téléviseur avec des commandes vocales via l’Assistant Google.

Comment puis-je obtenir Android TV ?

Il existe différentes façons de profiter d’Android TV chez vous, tous les systèmes intégrés à tous les modèles de téléviseurs ne sont pas dotés d’Android, mais il est possible de l’ajouter facilement à tous :

Acheter une télévision avec Android TV intégré

Une option simple est d’acheter une télévision avec Android TV déjà intégré. Il existe plusieurs marques et modèles disponibles sur le marché qui sont livrés avec ce système d’exploitation préinstallé. Il vous suffit de la connecter au réseau via un câble ou le Wi-Fi et vous pourrez commencer à profiter de toutes les fonctionnalités et applications disponibles sur Android TV.

Xiaomi TV P1

Certaines marques proposent des smart TVs avec Android TV intégré, telles que Xiaomi, Sony, Philips ou Nokia. Vous pouvez trouver plusieurs modèles allant de 250 à 3000 euros facilement, avec différentes technologies d’écran, y compris l’une des plus appréciées comme les écrans OLED.

Sony TV OLED BRAVIA XR 55A75K

Connecter une box TV ou un stick avec Android TV à un téléviseur qui n’en est pas équipé

Si vous possédez déjà un téléviseur qui n’a pas Android TV, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez choisir d’acheter une box TV ou un stick avec Android TV et le connecter à votre téléviseur via un port HDMI. Ces appareils sont compacts et faciles à installer. Une fois connecté, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités d’Android TV sur votre téléviseur existant.

Xiaomi TV Box S

Il existe plusieurs modèles sur le marché qui ajoutent Android TV à votre téléviseur. Des fabricants tels que Xiaomi, realme ou Google lui-même proposent certains des modèles les plus populaires. À mon humble avis, le Google Chromecast avec Google TV (en HD et 4K) est l’option qui fonctionnera le mieux pour vous et qui recevra le plus de mises à jour. Ce sont comme les Pixel sous Android, ce sont les premiers stick TVs à recevoir les nouvelles fonctionnalités d’Android TV.

Chromecast avec Google TV (HD)

Attention, certains d’entre eux, peut-être la plupart, nécessitent une alimentation via une prise de courant normale. Certains ont seulement besoin d’une source USB de 1,5A ou plus pour fonctionner, mais d’autres doivent être branchés sur une prise de courant.

Quelles sont les applications populaires sur Android TV ?

Android TV offre une large sélection d’applications que vous pouvez apprécier sur votre téléviseur. Voici quelques-unes des plus populaires que vous pouvez télécharger directement et sans détours depuis le Google Play Store :

Prime Video, Netflix, Disney+, HBO Max, Filmin, etc. : vous pouvez profiter d’une grande variété de contenu original et populaire sur toutes ces plateformes si vous êtes abonné à celles-ci.

: vous pouvez profiter d’une grande variété de contenu original et populaire sur toutes ces plateformes à celles-ci. VLC et MX Player : si vous souhaitez lire du contenu que vous avez téléchargé sur l’appareil lui-même, vous pouvez télécharger l’un de ces lecteurs populaires depuis le Play Store, avec lesquels vous pourrez lire des fichiers de différents formats tels que MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS et M2TS.

: si vous souhaitez lire du contenu que vous avez téléchargé sur l’appareil lui-même, vous pouvez télécharger l’un de ces depuis le Play Store, avec lesquels vous pourrez lire des fichiers de différents formats tels que MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS et M2TS. YouTube, Vimeo ou Dailymotion : accédez à des millions de vidéos en ligne , de la musique et des tutoriels au contenu amusant et éducatif.

: accédez à des millions de , de la musique et des tutoriels au contenu amusant et éducatif. Spotify, Tidal, Apple Music ou Amazon Music : profitez de vos chansons et listes de lecture préférées sur votre téléviseur grâce à l’application de votre choix pour Android TV.

: profitez de vos préférées sur votre téléviseur grâce à l’application de votre choix pour Android TV. Kodi : une application de centre multimédia qui vous permet d’organiser et de lire vos fichiers audio, vidéo et photo depuis votre propre serveur ou depuis des services de streaming en ligne.

: une application de qui vous permet d’organiser et de lire vos fichiers audio, vidéo et photo depuis votre propre serveur ou depuis des services de streaming en ligne. Plex : une autre application de streaming de contenu, mais cette fois-ci local. Vous pourrez voir tout le contenu d’un dossier de votre PC ou serveur local sur votre téléviseur. Cette application est également disponible sur d’autres systèmes d’exploitation de téléviseurs tels que Tizen (Samsung) ou webOS (LG), entre autres.

7 choses que vous pouvez faire avec Android TV

Android TV offre diverses fonctionnalités et possibilités. Voici cinq choses que vous pouvez faire avec Android TV :

Regarder du contenu en streaming : accédez à des services populaires tels que Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et bien d’autres pour profiter de films, de séries et de vidéos en ligne.

: accédez à des services populaires tels que Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et bien d’autres pour profiter de films, de séries et de vidéos en ligne. Jeux : Android TV est également compatible avec les jeux, vous pouvez donc jouer depuis le confort de votre salon. Certains jeux sont même compatibles avec des manettes Bluetooth.

: Android TV est également compatible avec les jeux, vous pouvez donc jouer depuis le confort de votre salon. Certains jeux sont même compatibles avec des manettes Bluetooth. Naviguer sur Internet : contrairement à d’autres systèmes pour téléviseurs, Android TV propose plusieurs navigateurs avec lesquels vous pouvez visiter vos sites web préférés.

: contrairement à d’autres systèmes pour téléviseurs, Android TV propose plusieurs navigateurs avec lesquels vous pouvez visiter vos sites web préférés. Contrôle vocal : grâce à l’Assistant Google, vous pouvez contrôler votre téléviseur par commandes vocales , rechercher du contenu, obtenir des réponses à vos questions et contrôler d’autres appareils intelligents compatibles intégrés dans Google Home.

: grâce à l’Assistant Google, vous pouvez contrôler votre téléviseur par , rechercher du contenu, obtenir des réponses à vos questions et contrôler d’autres appareils intelligents compatibles intégrés dans Google Home. Votre téléphone portable comme clavier : comme vous devrez écrire à plusieurs reprises, vous pouvez utiliser votre téléphone portable comme clavier pour votre téléviseur Android TV. Nous savons tous que la télécommande n’est pas le dispositif le plus confortable pour écrire , c’est pourquoi nous vous recommandons de connecter votre téléphone portable et d’écrire depuis celui-ci, par exemple lorsque vous allez utiliser le navigateur pour effectuer une recherche ou trouver une série ou un film sur les autres plateformes.

: comme vous devrez écrire à plusieurs reprises, vous pouvez utiliser votre téléphone portable comme clavier pour votre téléviseur Android TV. Nous savons tous que la télécommande n’est pas le dispositif , c’est pourquoi nous vous recommandons de connecter votre téléphone portable et d’écrire depuis celui-ci, par exemple lorsque vous allez utiliser le navigateur pour effectuer une recherche ou trouver une série ou un film sur les autres plateformes. Personnalisation : vous pouvez personnaliser l’écran d’accueil d’Android TV avec vos applications et chaînes préférées pour un accès rapide et pratique. Vous pouvez également changer le lanceur d’Android TV pour un autre qui vous plaît davantage. Téléchargez-les depuis Google Play et profitez-en.

: vous pouvez personnaliser l’écran d’accueil d’Android TV avec vos applications et chaînes préférées pour un accès rapide et pratique. Vous pouvez également d’Android TV pour un autre qui vous plaît davantage. Téléchargez-les depuis Google Play et profitez-en. Appareil de diffusion multimédia : en plus de profiter des applications et des jeux, Android TV, grâce à l’intégration de Chromecast, vous permet également de diffuser du contenu multimédia depuis votre téléphone, votre tablette ou d’autres appareils compatibles.

Quelles sont les différences entre Android TV et Google TV

Android TV et Google TV sont deux plateformes développées par Google pour les appareils de diffusion du contenu sur les téléviseurs. Android TV est le système d’exploitation sous-jacent, tandis que Google TV est une interface utilisateur qui s’exécute par-dessus Android TV. Bien qu’ils partagent certaines similitudes, il existe quelques différences clés entre les deux :

Système d’exploitation : Android TV est basé sur le système d’exploitation Android de Google. Il s’agit d’une version adaptée d’Android spécifiquement conçue pour les téléviseurs et les appareils de diffusion. En revanche, Google TV est une interface utilisateur qui s’exécute sur Android TV. Il s’agit d’une couche de personnalisation qui offre une expérience utilisateur améliorée et renouvelée.

: Android TV est basé sur le Android de Google. Il s’agit d’une version adaptée d’Android spécifiquement conçue pour les téléviseurs et les appareils de diffusion. En revanche, Google TV est une interface utilisateur qui s’exécute sur Android TV. Il s’agit d’une qui offre une expérience utilisateur améliorée et renouvelée. Interface utilisateur : l’apparence d’Android TV est plus traditionnelle et est organisée en lignes d’applications et de contenu sur l’écran principal. Les utilisateurs peuvent naviguer entre les applications et le contenu à l’aide d’une télécommande ou d’un appareil mobile. En revanche, Google TV présente une interface plus visuelle et intuitive . Il offre des recommandations personnalisées sous forme de cartes et fournit un aperçu du contenu avant d’ouvrir les applications.

: l’apparence d’Android TV est plus traditionnelle et est organisée en lignes d’applications et de contenu sur l’écran principal. Les utilisateurs peuvent naviguer entre les applications et le contenu à l’aide d’une télécommande ou d’un appareil mobile. En revanche, . Il offre des recommandations personnalisées sous forme de cartes et fournit un aperçu du contenu avant d’ouvrir les applications. Découverte de contenu : Google TV se concentre sur la recommandation de contenu personnalisée. Il utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour offrir des recommandations basées sur les habitudes de visualisation de l’utilisateur et les tendances populaires. Il affiche des suggestions de films, de programmes de télévision et d’applications sur l’écran principal. En revanche, Android TV n’a pas une fonctionnalité de recommandation aussi marquée.

Intégration avec des services de streaming : Google TV offre une intégration plus poussée avec les services de streaming populaires , tels que Netflix, Disney+, Hulu et autres. Les utilisateurs peuvent rechercher du contenu à travers différents services et recevoir des résultats combinés dans une seule interface. Android TV prend également en charge les services de streaming, mais l’intégration peut varier en fonction du fabricant de l’appareil.

: Google TV offre une , tels que Netflix, Disney+, Hulu et autres. Les utilisateurs peuvent rechercher du contenu à travers différents services et recevoir des résultats combinés dans une seule interface. Android TV prend également en charge les services de streaming, mais l’intégration peut varier en fonction du fabricant de l’appareil. Assistant Google : à la fois Android TV et Google TV offrent une intégration avec l’Assistant Google. Les utilisateurs peuvent contrôler leur téléviseur par des commandes vocales, rechercher du contenu, obtenir des réponses à leurs questions et contrôler d’autres appareils intelligents compatibles intégrés dans Google Home.

Android TV est devenu une option populaire pour ceux qui veulent une expérience de divertissement complète et connectée sur leur téléviseur. Que vous optiez pour une télévision avec Android TV intégré ou que vous décidiez de connecter une box TV ou un stick à votre téléviseur existant, cette plateforme vous offre un accès à une large variété d’applications et de fonctionnalités. De regarder vos émissions préférées en streaming à jouer à des jeux et à contrôler votre téléviseur par la voix, Android TV offre un monde de possibilités à apprécier dans le confort de votre foyer.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette publication, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :