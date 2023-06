Les meilleurs 10 chaînes YouTube pour apprendre Office

Aprende a utiliser les applications de bureau Microsoft avec ces chaînes YouTube, élargis tes connaissances !

Excel, Word et PowerPoint, voici les applications de bureau qui ont été utilisées pour faire des cours sur ces chaînes YouTube.

Maîtriser les outils de bureau de Microsoft prend du temps et surtout de la volonté. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’être un expert pour les utiliser, il est toujours bon de savoir quels sont les meilleurs trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de PowerPoint, Excel et Word, des applications souvent utilisées au quotidien lors de l’utilisation de l’ordinateur pour étudier ou travailler.

Grâce à Internet, il n’est plus nécessaire de suivre des cours présentiels pour apprendre à utiliser ces applications de bureau. De plus, il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent pour se nourrir de contenu, car sur YouTube, il est possible de trouver des dizaines de chaînes où des guides, des cours et des astuces sont enseignés gratuitement.

Si vous voulez savoir quels sont les meilleurs canaux YouTube pour apprendre à utiliser Word, Excel et PowerPoint comme un professionnel, nous voulons vous indiquer que vous êtes au bon endroit. Ici, nous allons vous montrer 10 chaînes que vous devriez ajouter à votre liste de favoris.

Les 10 meilleurs canaux YouTube pour apprendre Office

Avant de vous montrer les chaînes YouTube en question, il est nécessaire de préciser que vous pourrez regarder les vidéos qui apparaissent sur ces chaînes sans être connecté à Internet, comment ? En téléchargeant les vidéos de YouTube sur votre téléphone portable ou votre ordinateur.

Chandoo

Si vous êtes doué en anglais et que vous voulez profiter d’une chaîne extrêmement complète sur certaines des applications de bureau présentes dans Microsoft Office, vous devriez donner une chance à la chaîne YouTube appelée Chandoo.

À l’intérieur, vous pourrez profiter de conseils et guides sur Excel et Power BI. De plus, le créateur de cette chaîne YouTube effectue souvent des diffusions en direct, vous aurez donc la possibilité de lui poser des questions exclusivement liées à Excel.

Visitez la chaîne Chandoo

Apprendre et Enseigner Excel

Comme son nom l’indique, sur cette chaîne YouTube, vous pourrez apprendre à utiliser Excel à partir de zéro. Par ailleurs, elle propose également de nombreux tutoriels avancés sur Excel, un contenu idéal pour les utilisateurs qui veulent tirer le meilleur parti de l’application de calculs de Microsoft.

Visitez la chaîne Apprendre et Enseigner Excel

Excel Avancé pour l’Administration des Entreprises

Considérée comme l’une des meilleures chaînes YouTube pour apprendre Excel lié au monde des entreprises, vous y trouverez plus de 200 vidéos avec des tutoriels avancés sur l’utilisation d’Excel pour l’administration de petites et moyennes entreprises. Il est important de souligner que le créateur de cette chaîne télécharge généralement de 3 à 4 vidéos par semaine.

Visitez la chaîne Excel Avanzado

Excel et finance

Vous voulez exploiter tout votre potentiel sur Excel ? Si votre réponse est « oui », et que vous utilisez également cette application de bureau pour gérer vos finances, vous devriez vous abonner à cette chaîne YouTube dès que possible. Miguel Antúnez, le créateur de la chaîne, vous apprendra à utiliser Excel, Google Sheets et d’autres applications de bureau de manière professionnelle.

Visitez la chaîne Excel et finance

EXCELeINFO

Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine, Sergio Alejandro Campos, le créateur de cette chaîne YouTube, propose de nombreux tutoriels d’analyse d’informations et de macros d’Excel. Si vous voulez développer et renforcer vos compétences en matière de gestion de cette application de bureau, vous êtes pratiquement obligé de visiter cette chaîne.

Visitez la chaîne EXCELeINFO

Informatique sur le web

Avec plus de 50 vidéos liées à l’univers de Microsoft Office, la créatrice de cette chaîne YouTube propose de nombreux tutoriels et guides de base et avancés que vous ne devez pas manquer. De plus, vous pourrez accéder à des cours qui vous apprendront à maîtriser au maximum votre ordinateur.

Visitez la chaîne Informatique sur le web

Microsoft Excel à Tous les Niveaux

C’est une chaîne YouTube dédiée à Excel et Power BI, deux outils qui nécessitent une certaine connaissance pour être utilisés correctement. Si vous avez besoin de tutoriels de différents niveaux et de conseils pour gérer les tableaux dynamiques, les macros et l’analyse des données, vous devriez vous abonner à cette chaîne dès que possible.

Visitez la chaîne Microsoft Excel à Tous les Niveaux

Excel Facile

Si aucune des chaînes YouTube sur Excel que nous avons montrées ci-dessus ne vous a intéressé, Excel Facile pourrait être ce que vous recherchez. Comme son nom l’indique, le contenu de la chaîne est spécifiquement conçu pour apprendre à utiliser Excel à partir de zéro.

Visitez la chaîne Excel Facile

SMARTpro Academy

Si quelqu’un sait beaucoup sur Excel, Microsoft Word et PowerPoint, c’est sans aucun doute Carolina, créatrice de contenu qui publie des vidéos quotidiennement sur sa chaîne YouTube, SMARTpro Academy. Elle vous permettra d’accéder à des guides très complets pour profiter au maximum de la plupart des applications présentes dans Microsoft Office.

Visitez la chaîne SMARTpro Academy

AgrinNetworks

Enfin, mais non moins important, nous devons souligner cette chaîne YouTube, qui offre des centaines de vidéos sur Word, PowerPoint et Excel, ainsi que d’autres outils numériques (cours, guides et conseils).

Visitez la chaîne AgrinNetworks

Rien d’autre à ajouter à ce sujet, si vous utilisez des alternatives à Microsoft Office sur votre téléphone portable Android ou votre ordinateur, ces chaînes YouTube vous serviront également, car la plupart des fonctionnalités des applications de bureau de Microsoft se retrouvent également dans les alternatives les plus utilisées.

