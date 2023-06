Les Samsung Galaxy S24 sont déjà en développement : noms de code, caractéristiques et mêmes modèles.

Bien que des rumeurs de sortie du Galaxy S24+ et de seulement deux modèles aient circulé, Samsung travaille avec trois unités de sa famille « flagship » comme toujours.

Concept d’un hypothétique Galaxy S24 Ultra publié par Tom’s Guide.

En préparant déjà un deuxième Unpacked 2023 qui s’ouvrira dans un peu plus d’un mois à Séoul, il est certain que Samsung travaille déjà sur les Galaxy S24 de l’année prochaine. Tellement, que plus tôt que jamais, nous commençons déjà à entendre des rumeurs très crédibles sur à quoi ressembleront les prochains fleurons du géant sud-coréen, dont nous avons déjà leurs noms de code de développement.

Il était question au départ de seulement deux modèles et donc d’une suppression de l’intermédiaire, le Galaxy S24+, car le passage de la version classique à la version plus n’est pas assez prononcé pour justifier qu’il n’y ait qu’un seul modèle. Quoi qu’il en soit, finalement cela ne se passera pas ainsi et il n’y aura pas de surprises, car nous avons trois désignations, donc il y aura trois versions du Galaxy S24.

En effet, comme nous l’ont expliqué nos collègues de SamMobile, des sources internes indiquent que les ingénieurs du géant sud-coréen travaillent avec les noms de code « Muse1 », « Muse2 » et « Muse3 » pour désigner respectivement les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra.

Ainsi, peu de corrélation entre les désignations internes des Galaxy S, qui ont été les suivantes ces dernières années :

Galaxy S20 – « Hubble »

Galaxy S21 – « Unbound »

Galaxy S22 – « Rainbow »

Galaxy S23 – « Diamond »

Galaxy S24 – « Muse »

Samsung Galaxy S24 : tout ce que nous savons et les rumeurs à ce jour

En ce qui concerne ce que nous savons des futurs porte-étendards du catalogue Samsung, il est possible que les Exynos reviennent au moins dans l’une de leurs versions, avec une puce Exynos 2400 en cours de fabrication avec une nouvelle architecture de 4 nanomètres FoWLP (ou ‘Fan-out Wafer Level Packaging’) et des performances beaucoup plus proches de la lithographie de 4 nanomètres de TSMC.

Des améliorations ont également été mentionnées pour une batterie qui bénéficierait de la technologie des voitures électriques d’Audi, avec une densité énergétique supérieure jusqu’à 10 % grâce aux avancées de Samsung SDI dans ce domaine.

Par ailleurs, l’esthétique devrait être très similaire à celle actuelle, en affinant encore davantage les finitions et les matériaux, tandis que le Galaxy S24 Ultra passerait à une configuration à 3 capteurs à l’arrière au lieu des 4 actuels, dans le but d’améliorer la qualité des lentilles et d’intégrer également un téléobjectif 5x.

L’écran continuera évidemment de profiter des évolutions de la technologie AMOLED, atteignant maintenant jusqu’à 144 Hz de taux de rafraîchissement, tandis que le chipset phare, du moins pour les modèles les plus performants, sera le Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 platform for Galaxy, qui nous avait été annoncé en exclusivité pour Samsung.

Et pour compléter le tableau, il est question d’une augmentation significative de la mémoire, avec un minimum de 12 Go pour les Galaxy S24 et S24+ et 16 Go pour les Galaxy S24 Ultra, fabriqués avec la technologie LPDDR5x.

