Les Apple Vision Pro s’intégreront parfaitement avec les iPhone 15

Les iPhone 15 amélioreront la puce U2, qui pourrait être essentielle pour une meilleure compatibilité avec le nouveau Vision Pro.

Les iPhone 15 et les Apple Vision Pro s’intégreront parfaitement.

Après de nombreuses rumeurs et quelques fuites, Apple a présenté son premier ordinateur spatial, mieux connu sous le nom de Vision Pro, lors du dernier WWDC 2023, et a surpris tout le monde. Le nouvel appareil d’Apple possède des fonctionnalités impressionnantes, mais aussi une intégration magnifique avec les autres appareils de l’écosystème Apple, ce qui permettra au prochain iPhone 15 d’être bien meilleur que ce qui est annoncé (comme le maintien des boutons de volume classiques) grâce au Vision Pro et à la nouvelle puce U2.

L’analyste Ming-Chi Kuo a été chargé de dévoiler ces détails. Il a récemment partagé la stratégie envisagée par Apple concernant sa vision pour la réalité augmentée. En effet, la société ne cherche pas seulement à introduire le Vision Pro, mais également à impliquer d’autres appareils tels que l’iPhone 15, qui sera lancé le mois prochain en septembre.

La puce U2 sera l’élément clé de l’iPhone 15 et des Apple Vision Pro

Selon Kuo, Apple prévoit d’améliorer le matériel de l’iPhone 15 afin de s’intégrer parfaitement à tout l’écosystème apporté par le nouveau Vision Pro. L’analyste indique que ces améliorations incluent une meilleure connectivité Wi-Fi et une mise à jour de la puce UWB (ultra large bande). Ces améliorations joueront un rôle primordial dans la position dans l’espace des dispositifs faisant partie de cette conscience spatiale, améliorant ainsi la communication sans fil.

Apple將積極升級硬體產品規格以建構更有競爭力的Vision Pro生態 1. Vision Pro的成功關鍵之一在於生態,當中包括能否與其他Apple硬體產品整合,而與此相關的主要硬體規格為Wi-Fi與UWB。 2. iPhone 15採用的UWB將規格升級,生產製程由16nm升級到更先進的7nm,有利近距離互動的效能提升或降低耗電。… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 19 juin 2023

En d’autres termes, la puce UWB que nous avons actuellement est essentielle pour l’application « Localiser » et la recherche précise des appareils, ainsi que pour des fonctionnalités telles que AirDrop ou Handoff, entre autres. Ainsi, avec cela à l’esprit, la nouvelle puce U2 irait encore plus loin en étant plus efficace et en pouvant être utilisée pendant beaucoup plus longtemps sans avoir d’impact sur la batterie. Et cela apporterait de nombreux avantages en termes d’intégration avec le Vison Pro.



