Avec les nouveaux Galaxy Z Flip5 de Samsung, vous pourrez utiliser Google Maps sans ouvrir le téléphone

3,4 pouces c’est beaucoup plus, donc accueillons Google Maps sur l’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip5.

L’écran externe du Galaxy Z Flip5 sera plus grand (3,4 pouces) et beaucoup plus utile.

Le deuxième Unpacked 2023 de Samsung ouvrira ses portes le 27 juillet prochain à Séoul avec la cinquième génération des Galaxy Z en main, bien que nous devrions également y voir les Galaxy Watch6 dans leurs deux modèles et toute la famille de tablettes Galaxy Tab S9 pour compléter ainsi le catalogue 2023 de Samsung au moins dans la partie la plus performante.

Concernant le Galaxy Z Flip5, qui est précisément le modèle qui nous intéresse ici et l’évolution du format pliable le plus vendu sur le marché, il est vrai que nous connaissons déjà presque tous ses secrets grâce aux habituelles innombrables fuites qui accompagnent chaque grande présentation de Samsung, et qui nous apportent maintenant, de la main de SamMobile, une grande nouvelle en rapport avec cet écran externe qui, comme nous le savons, va grandir en taille.

L’écran externe des Galaxy Z Flip5 va non seulement s’agrandir en taille mais aussi en options, et il semble que Samsung travaille déjà avec Google pour adapter Maps et nous permettre de l’utiliser sans avoir besoin d’ouvrir le téléphone.

Tout comme cela s’est produit avec toutes les autres alternatives sur le marché, Moto RAZR 40 Ultra et OPPO Find N2 Flip en sont de grands exemples, ce nouveau Galaxy Z Flip5 qui arrive fera grandir le panneau avant pour le rendre plus utile, bien que dans son cas, il restera à 3,4 pouces sans atteindre l’exploitation que Motorola a réussie.

Bien sûr, cela apportera également des nouveautés pour cette petite interface de One UI que Samsung avait conçue pour le panneau extérieur de ses Z Flip, qui permettra maintenant de se personnaliser avec plus de détails, ainsi que d’interagir avec plus d’applications et de widgets, parmi lesquels il y en aura d’importants.

Google Maps on the Flip 5’s outer screen is real baby. — No name (@chunvn8888) 22 juin 2023

Et en effet, Samsung a encore profité de son bon partenariat avec Google pour concevoir une version de Google Maps bien adaptée à l’écran externe des Galaxy Z Flip5, ce qui permettra de naviguer de porte à porte ou de consulter une carte dans une ville inconnue sans avoir besoin d’ouvrir le téléphone et avec l’économie conséquente de ressources et de batterie que cela suppose.

Évidemment, il est encore trop tôt et nous ne savons pas quelles fonctions de Google Maps seront transférées à l’écran externe, car elles seront probablement limitées à afficher un message de continuer sur l’écran principal lors de l’accès à des options plus avancées, bien que la simple présence de Maps sur cet écran externe est déjà un pas en avant et une excellente nouvelle qui pourrait présager plus d’applications tierces bien adaptées.

La dernière semaine de juillet nous sortira de doutes, donc pour l’instant nous resterons attentifs à toutes les fuites que, sans aucun doute, nous continuerons à voir dans les prochaines semaines… Samsung sera-t-il capable de garder un secret pour la première fois de son histoire ?



