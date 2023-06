Redmi Pad 2 : à la découverte des principales caractéristiques de la nouvelle tablette bon marché de Xiaomi

La Xiaomi Redmi Pad 2 a été certifiée par la FCC, confirmant ses options de stockage et d’autres fonctionnalités telles que la connectivité Wi-Fi ou le système d’exploitation.

La Xiaomi Redmi Pad originale dans ses trois couleurs disponibles : gris, argent et vert

Après avoir lancé sur le marché tous les membres de la nouvelle famille Xiaomi 13, le géant chinois se concentre maintenant sur le perfectionnement de sa gamme de tablettes Android pour cette année 2023. Ainsi, après avoir lancé sa nouvelle tablette haut de gamme, la Xiaomi Pad 6, il y a à peine un mois en France, Xiaomi peaufine maintenant les détails pour la présentation de sa nouvelle tablette bon marché, la Redmi Pad 2.

Nous en apprenons de plus en plus sur la deuxième génération de tablettes Redmi, car une fuite récente vient de révéler certaines des principales caractéristiques de la nouvelle Redmi Pad 2, que nous détaillons ci-dessous.

Voici tout ce que nous savons sur la Redmi Pad 2

Comme nous pouvons le lire sur Xiaomi Adictos, la Redmi Pad 2 a obtenu la certification officielle de la FCC, qui dévoile certaines des spécifications de la nouvelle tablette bon marché de la marque.

Ainsi, la Redmi Pad a été répertoriée auprès de la FCC avec le numéro de modèle 23073RPBFL et, comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous montrons ci-dessous, elle sera disponible en deux versions de RAM de 4 et 6 Go et en deux variantes de stockage interne de 64 et 128 Go.

De plus, cette certification révèle également que la Redmi Pad 2 disposera du Bluetooth, du Wi-Fi bi-bande (probablement Wi-Fi 5) et du MIUI 14 avec Android 13 comme système d’exploitation.

Quant aux autres caractéristiques de la Redmi Pad 2, tout indique que la nouvelle tablette d’entrée de gamme de Xiaomi sera équipée d’un écran LCD IPS de 10,95 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 680, d’une grande batterie de 8 000 mAh et d’un système photographique composé d’un appareil photo arrière de 8 mégapixels et d’un appareil photo avant de 5 mégapixels.

Après son passage par la FCC, on s’attend à ce que la Redmi Pad 2 soit présentée en Chine au cours des prochaines semaines avec un prix légèrement inférieur à celui de son prédécesseur, car elle serait commercialisée pour environ 1 000 yuans, soit environ 128 euros au taux de change actuel.

