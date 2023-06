Le OnePlus 11 reçoit Android 14 Beta 2 avec des corrections de bugs

Le mois dernier, plusieurs fabricants de smartphones, dont OnePlus, ont commencé à tester la version bêta d’Android 14 sur leurs appareils phares. OnePlus a lancé la première version bêta pour son smartphone haut de gamme OnePlus 11. Évidemment, la première bêta n’est pas bonne pour une utilisation quotidienne, pour améliorer l’expérience, aujourd’hui, la société a publié une deuxième bêta pour le OnePlus 11.

OnePlus confirme officiellement la mise à jour progressive sur son forum communautaire. La deuxième version bêta est livrée avec CPH2447_14.0.0.40 (EX01), bien qu’il s’agisse d’une mise à jour progressive, elle nécessite toujours un gros volume de données pour être téléchargée. Oui, elle nécessite 5,86 Go de données pour l’installation. Si vous possédez un OnePlus 11 et que vous souhaitez essayer la version bêta d’Android 14, assurez-vous que votre téléphone fonctionne avec la dernière version du logiciel.

La version d’aujourd’hui reste limitée à la variante globale, elle n’est pas disponible pour les variantes T-Mobile et Verizon. Assurez-vous que votre téléphone dispose d’au moins 30 % de batterie et de 4 Go d’espace de stockage. En ce qui concerne les fonctionnalités, Android 14 est livré avec des fonctionnalités telles que la nouvelle mise à l’échelle intelligente, une meilleure autonomie de la batterie, un accès restreint pour les photos et les vidéos, la connectivité par satellite, le clonage d’applications, les gestes prédictifs de retour en arrière, des améliorations de la sécurité, et bien plus encore.

Voici le changelog complet du OnePlus 11 Android 14 Beta 2.

Corrige le problème de clignotement de l’écran rouge lors de la création d’un nouveau calendrier.

Corrige le problème de dysfonctionnement du WLAN dans certains scénarios.

Correction d’un problème d’écran rouge lors du passage du mode invité au mode propriétaire dans certains scénarios.

Consultez la liste des problèmes connus.

L’appui sur la touche Home ne répond pas à la page caméra de l’écran de verrouillage.

L’écran verrouillé ne s’allume pas lors de la réception d’appels entrants

Lorsque SIM 1 et SIM 2 reçoivent successivement un appel entrant, l’appel de SIM 2 ne raccroche pas.

L’empreinte digitale ne peut pas être ajoutée à nouveau après avoir été supprimée

L’appareil ne peut pas être mis hors tension alors que la page de vérification du mot de passe s’affiche anormalement dans certains scénarios.

L’interface de prévisualisation se bloque lorsque vous prenez une photo avec l’appareil photo dans WhatsApp.

Téléchargez Android 14 Beta 2 pour le OnePlus 11

Pour installer Android 14 beta 2 sur votre OnePlus 11, vous avez besoin d’un package ROM. Vous pouvez télécharger le package à partir des liens ci-dessous, mais assurez-vous de télécharger la bonne ROM.

Pré-requis :

Cette solution n’est pas applicable aux appareils T-mobile/Verizon.

Chargez votre appareil à au moins 50 %.

Assurez-vous qu’un minimum de 4 Go d’espace est disponible sur votre téléphone.

Sauvegardez vos données, car ce processus supprimera toutes les données.

Comment mettre à jour le OnePlus 11 vers Android 14 Beta 2 (EU & IN)

Copiez la ROM Android 14 téléchargée sur votre téléphone. Allez dans Paramètres ; À propos de l’appareil sur votre téléphone. Tapez sur Version. Des informations sur le logiciel s’affichent. Tapez 7 à 8 fois sur le numéro de version pour activer les options de développement. Allez maintenant dans Paramètres > ; À propos de l’appareil > ; À jour > ; Cliquez sur le bouton en haut à droite > ; Installation locale. Sélectionnez la ROM et choisissez l’option extraire. La ROM sera extraite et mettra à jour votre appareil. Après la mise à jour, appuyez sur l’option Redémarrer.

Comment mettre à jour le OnePlus 11 vers Android 14 Beta 2 (NA uniquement)

Copiez le paquet téléchargé sur votre téléphone. Ouvrez l’application et appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin droit. Localisez et sélectionnez le paquet. Le paquet va maintenant s’installer et vous verrez la progression à l’écran. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Redémarrer.

Si vous souhaitez rétrograder vers la version stable d’Android 13, vous pouvez vous rendre sur le site de la communauté OnePlus.

