Les 5 commandements de la charge de votre téléphone Xiaomi : un expert donne les meilleurs conseils pour maximiser la durée de vie de votre téléphone Xiaomi

Dès la première fois que vous chargez votre nouveau smartphone, la batterie de l’appareil entame un compte à rebours de nombres de charges, de cycles et de capacité de durée de vie qui peut durer plus ou moins longtemps, en fonction de la façon dont vous utilisez et entretenez votre téléphone.

En réalité, un acte aussi simple que de brancher le terminal sur la lumière pour le recharger peut être déterminant pour la durée de vie de la batterie du mobile. C’est du moins ce que souligne un expert en 3C – abréviation utilisée dans des pays comme Taïwan pour désigner « l’informatique, les communications et l’électronique grand public » – dans une vidéo devenue virale en Corée du Sud, l’un des sièges de l’électronique de pointe aujourd’hui.

Conseils pour recharger votre Xiaomi, Redmi ou POCO

Cet expert de 3C souligne que lors du chargement d’un téléphone portable, l’ordre dans lequel vous connectez le chargeur, le câble et le téléphone à la source d’alimentation est essentiel, car si vous ne suivez pas ce même ordre et inversez les étapes, « vous pouvez endommager la batterie du téléphone ».

Par conséquent, lorsque vous chargez le téléphone, il est préférable de ne pas brancher d’abord le câble dans le téléphone, puis de prendre l’autre extrémité et de la brancher dans un chargeur ou une prise de courant (il en va de même pour les chargeurs branchés sur une prise de courant). La bonne méthode est l’inverse : vous devez d’abord laisser le câble se connecter à la source d’alimentation, puis le brancher sur le port du téléphone (ou de la tablette, de l’oreillette, de la montre intelligente, etc.)

Le fait de procéder dans l’autre sens réduit non seulement le risque de choc électrique pour l’appareil électronique, mais « réduit également de manière significative la probabilité d’électrocution ». Mais cela est quelque peu contradictoire avec la situation actuelle, car plusieurs concepteurs de produits 3C soulignent que de nombreux appareils électroniques sur le marché aujourd’hui sont dotés d’une protection contre la charge, de sorte que « même si vous inversez l’ordre, vous n’avez pas à vous inquiéter outre mesure ».

Dans cet article de Yahoo News China, un autre expert 3C de Taïwan, Tim, partage avec nous les cinq points essentiels à garder à l’esprit lorsque vous chargez votre téléphone portable :

1- Accessoires certifiés

L’expert souligne que « la recharge pendant la nuit est une bonne chose » et qu’elle est valable, mais que le câble de recharge et le chargeur utilisés doivent « être certifiés et fonctionner correctement ». Si l’un d’eux ou les deux se cassent, utilisez toujours des chargeurs et des câbles de la même marque ou qui sont « officiellement compatibles » avec votre modèle de téléphone – il y en a beaucoup sur le marché qui sont simplement compatibles, mais méfiez-vous.

2- Faites attention à la température

« Vous pouvez charger et utiliser votre smartphone pendant la charge », mais la température doit être modérée, de préférence entre 0 et 35 degrés Celsius pour le téléphone et l’environnement, car plus la batterie chauffe, plus les risques de problèmes sont importants à long terme. Et si vous utilisez votre téléphone pendant qu’il est en charge, vous constaterez qu’il peut rapidement surchauffer, d’autant plus en ces jours de canicule.

3- Entre 100% et 0%

« Ne laissez pas le téléphone se charger en dessous de 20 %. Évitez de garder le téléphone complètement chargé, et ne le chargez pas jusqu’à ce qu’il soit complètement déchargé ». L’expert précise qu’il ne faut pas charger à 100 % et laisser la batterie se décharger à 0 % pour la prochaine recharge. C’est toujours le point qui divise le plus les experts, car certaines marques intègrent dans leurs options de batterie un limiteur pour qu’elle n’atteigne jamais 100 %, tandis que d’autres conseillent de ne jamais laisser le téléphone se décharger à 0 % et de toujours le maintenir au maximum.

4- Des modes supplémentaires qui aident

Certaines marques et certains modèles de smartphones disposent de fonctions supplémentaires telles que le mode « Optimiser la charge de la batterie », qui permet au terminal d’apprendre automatiquement la charge lente (mode de charge quotidienne) et de réduire la vitesse de charge lorsqu’elle atteint 80 %, ce qui protège la santé de la batterie. Vérifiez si le vôtre en est équipé et activez-le.

5- Basculer entre la charge rapide et la charge normale

Quand on vous parle d’un mobile comme le Xiaomi Redmi 11 Pro+ et de son turbo-chargement de 120W qui permet de charger la batterie à 100% en seulement 15 minutes, il est facile de se laisser emporter et de l’utiliser constamment. Le problème, c’est que les fonctionnalités de charge rapide, ultra-rapide ou Turbo-chargée doivent être utilisées « avec parcimonie, car une utilisation fréquente peut réduire la santé de la batterie en moins d’un mois ». Il est préférable d’alterner ce type de charge avec la charge standard traditionnelle, qui est plus lente. Vous prendrez ainsi soin de votre batterie, qui souffrira moins lorsque vous devrez la recharger en 15 minutes.

Via Yahoo News China

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :