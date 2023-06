YouTube commence à doubler automatiquement des vidéos dans d’autres langues en utilisant l’IA.

Une technologie basée sur l’intelligence artificielle se chargera désormais d’ajouter un doublage aux vidéos YouTube.

La prochaine fois que vous regarderez une vidéo de l’un de vos créateurs anglophones préférés sur YouTube, vous vous retrouverez probablement avec une nouveauté assez particulière : un doublage en français généré automatiquement. Google elle-même a annoncé cette initiative lors de sa conférence à VidCon avec l’arrivée de doublages vidéo automatiques soutenus par l’intelligence artificielle, grâce aux dernières avancées réalisées par Aloud, un groupe d’ingénieurs qui opérait jusqu’à présent sous l’égide de la division Area 120 de Google, chargée du développement de projets expérimentaux.

Selon l’entreprise, cette nouveauté a déjà été testée avec des centaines de créateurs différents et dans différentes langues, dont l’français, l’anglais et le portugais.

Les vidéos doublées par IA arrivent sur YouTube

Comme l’a confirmé Google lui-même, YouTube a utilisé la technologie d’Aloud pour donner vie à cette initiative. Cette technologie fonctionne en différentes étapes : d’abord, le système transcrit la vidéo et permet au créateur de modifier la transcription. Une fois le processus de révision terminé, Aloud traduit et double la vidéo dans les différentes langues disponibles, puis la publie.

Une fois publiée sur YouTube, le doublage est totalement « transparent » pour le spectateur : l’audio de la vidéo sera disponible dans sa langue préférée, mais il aura toujours la possibilité de revenir à la langue d’origine via les paramètres de la vidéo.

Ce sont les créateurs eux-mêmes qui doivent choisir si leurs vidéos sont, ou non, doublées dans les différentes langues actuellement prises en charge par Aloud. De plus, à l’avenir, il est prévu de faire en sorte que les vidéos soient doublées avec la voix du créateur de contenu lui-même à l’aide d’un système similaire à Deep Voice, et même synchroniser les mouvements des lèvres en utilisant l’intelligence artificielle. Ces nouveautés, cependant, ne seront disponibles qu’en 2024.

