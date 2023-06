Google Play se met à jour: voici tous les changements qui arrivent sur la boutique d’applications

Comme toujours, de nombreuses corrections et améliorations, mais ce sont trois nouveautés qui se démarquent le plus de cette nouvelle mise à jour de Google Play Store.

Google Play Store a déjà reçu sa nouvelle version

Dans notre quotidien, nous sommes entourés d’applications de toutes sortes sur notre smartphone, ce qui fait que les mises à jour sont monnaie courante. Heureusement, cela garantit un état optimal pour nos applications et nos appareils qui reçoivent également de multiples mises à jour, bien sûr. De plus, la boutique de nos téléphones mobiles est également mise à jour régulièrement, ce qui permet d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités de temps en temps.

Dans ce cas, nous parlons de Google Play Store, qui vient de recevoir sa nouvelle version, la 36.3.12, pour Android. Nous allons donc vous présenter les principales nouveautés de cette version, comme l’ont indiqué les personnes de chez Google. Avant tout, il convient de mentionner que cette mise à jour pèse 21,81 Mo et est compatible avec tous les appareils ayant Android 10 ou supérieur. Cela dit, voyons les détails de cette version.

La version 36.3.12 de Google Play Store est déjà disponible : voici ses nouveautés

D’après ce que Google a dévoilé, il y a trois changements majeurs dans Google Play Store qui se démarquent des autres. Tout d’abord, l’une de ces grandes nouveautés concerne les résultats de recherche et les annonces spécifiquement conçus pour les recherches basées sur les applications. Par conséquent, les utilisateurs peuvent profiter de résultats plus rapides, ce qui permet une meilleure navigation en général.

D’autre part, la deuxième grande nouveauté est l’amélioration de la latence de chargement des annonces de la page elle-même, de sorte que les recommandations d’applications, par exemple, ne souffriront plus des longs temps de chargement et seront réduites. Autrement dit, vous pouvez profiter d’une expérience beaucoup plus fluide. En ce qui concerne la troisième grande nouveauté de Google Play Store, il convient de mentionner qu’elle est axée sur les commentaires des utilisateurs. Désormais, les résultats des recherches que vous sélectionnez afficheront les informations importantes mentionnées dans les commentaires, ce qui vous permettra d’avoir des détails pertinents de la part des consommateurs eux-mêmes des applications et des jeux, bien sûr. Cela constitue sans aucun doute une grande valeur ajoutée.

Outre les nouveautés mises en avant, toutes les mises à jour de Google Play Store, ainsi que d’autres systèmes et applications, incluent également des corrections et des améliorations qui affectent la sécurité et la stabilité de leurs systèmes et applications. Cette occasion ne fait donc pas exception. Vous pouvez lire toutes les nouveautés de cette nouvelle mise à jour à partir de ce lien.

