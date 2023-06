Les Samsung Galaxy Tab S9 seront lancées avec un schéma de couleurs très similaire à celui de la génération précédente.

Pas beaucoup de nouveautés esthétiques à voir sur la Samsung Galaxy Tab S9. Si peu, qu’elle va même répéter le schéma de couleurs de l’année dernière.

Les Samsung Galaxy Tab S9 seront très similaires à la génération précédente.

Les nouvelles Samsung Galaxy Tab S9 arrivent à grands pas. Samsung domine depuis longtemps le marché des tablettes Android haut de gamme, et la nouvelle version de ces appareils devrait arriver avec les nouveaux Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 le mois prochain, en juillet. Le mois dernier, il a été confirmé que la société coréenne travaillait dessus.

Et selon ce qu’Android Police publie, il semble que nous ne verrons pas beaucoup de renouveau du point de vue esthétique. Selon le média, non seulement le boîtier externe sera pratiquement identique à celui de la génération précédente (ce que nous avons déjà vu avec la famille Samsung Galaxy S23), mais ils seront également disponibles en deux couleurs très sobres que nous avons déjà vues dans la génération précédente.

Les Galaxy Tab S9 ne seront pas seules

D’après le leaker Ross Young, les nouvelles Samsung Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra seront disponibles en gris et beige. Cela indique que la couleur or rose que nous avons pu voir l’année dernière disparaîtra des options d’achat de la tablette, en optant pour deux variantes très sobres qui pourraient viser à attirer les utilisateurs professionnels.

Le média affirme également que Samsung prévoit de lancer une Galaxy Tab S9 FE et une S9 FE+. Bien que ces appareils ne soient pas exactement identiques à ceux de la gamme principale (ce qui est facile à imaginer compte tenu des différences qu’il y a eu par le passé entre les familles Galaxy S et Galaxy S FE), ils seraient disponibles dans un schéma de couleurs plus vif. Selon la fuite, ils seront disponibles en quatre couleurs : gris, vert clair, rose clair et argent. Ces Galaxy Tab S9 FE et FE+ utiliseraient un écran LCD au lieu du panneau AMOLED dans le but de réduire les coûts, mais cette information n’a pas encore été confirmée.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il ne semble pas y avoir de grandes différences esthétiques par rapport à la génération précédente, Samsung se concentrant sur des améliorations internes pour cette année. Dans tous les cas, nous attendrons la prochaine présentation de Samsung en juillet pour voir si les rumeurs se confirment finalement.

