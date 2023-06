Apple a ramené 3D Touch d’entre les morts avec une option tactile haptique plus rapide dans iOS 17

Apple a annoncé l’iOS 17 lors de l’événement WWDC 2023 cette année. Pour ceux qui ont raté l’événement, sachez simplement qu’Apple a introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités lors de l’événement. Et alors que nous approchons lentement de la sortie publique du système d’exploitation, de plus en plus de fonctionnalités sont dévoilées.

Parmi eux, il y en a un appelé l’option Faster Haptic Touch. Essentiellement, il s’agit d’une version réinventée du 3D Touch qui a fait ses débuts avec l’iPhone 6s en septembre 2015. Et bien que la fonctionnalité ait un nom différent dans iOS 17, cela fonctionne et ressemble beaucoup au 3D Touch qu’Apple a publié avec iOS 9 .

Qu’est-ce que le 3D Touch ?

Comme mentionné précédemment, Apple 3D Touch est sorti pour la première fois avec la sortie de l’iPhone 6s. Mais il n’a pas vécu longtemps. Avec la sortie de l’iPhone 11, Apple a abandonné la fonctionnalité et est passé à l’option Haptic Touch. Donc, si vous n’avez utilisé aucun iPhone avec iOS 9 à iOS 13, vous ne savez peut-être même pas ce qu’est 3D Touch.

À la base, 3D Touch est une fonctionnalité basée sur le hardware. Il peut percevoir la force que vous exercez sur l’écran tactile. Et après avoir déterminé la quantité de pression, il activera différentes fonctions en réponse au toucher. Mais quelles fonctions offre 3D Touch ?

D’iOS 9 à iOS 13, la fonction 3D Touch a permis aux utilisateurs de faire beaucoup de choses sans avoir à quitter l’écran d’accueil. Par exemple, il vous a permis de prévisualiser le courrier sans l’ouvrir. De même, la fonctionnalité permettait d’accéder à différentes fonctions de l’application directement depuis l’écran d’accueil.

De plus, les versions iOS avec 3D Touch ont apporté des fonctionnalités supplémentaires. Pour illustrer, vous pouvez appuyer sur le côté gauche de l’écran pour activer une vue multitâche. Cette fonctionnalité sur iOS 9 permettait aux utilisateurs de passer d’une application ouverte à une autre. Il y en avait d’autres aussi. Cela inclut des actions rapides, Peek and Pop et diverses fonctionnalités spécifiques à l’application.

Qu’est-ce que le toucher haptique ?

Haptic Touch est disponible sur tous les appareils à partir de l’iPhone 11. La fonctionnalité a remplacé la fonction 3D Touch trouvée dans les téléphones sortis avec iOS 9 à iOS 13. La principale distinction entre Haptic Touch et 3D Touch est l’absence de capteur de pression. mécanisme en Haptic Touch.

Cependant, vous obtenez les mêmes fonctionnalités qu’Apple offrait auparavant avec 3D Touch. Mais tout cela est géré par iOS plutôt que par du hardware dédié. En d’autres termes, Apple pourrait imiter la même fonctionnalité via le logiciel. Cela a réduit le besoin de dépenser plus pendant le processus de fabrication.

L’option rapide dans Haptic Touch ramène la sensation de 3D Touch dans iOS 17

Il va sans dire qu’iOS 17 est une mise à jour majeure des iPhones. Il apporte un bon nombre d’ajouts à la table, qui sont tous axés sur l’amélioration de l’expérience utilisateur. Apple a également affiné de nombreuses fonctionnalités existantes pour redéfinir l’expérience globale avec le logiciel. Et parmi eux, il y a Haptic Touch.

Sur iOS 17, Haptic Touch obligera l’appareil à enregistrer la même réponse mais fournira des commentaires importants. Si vous avez utilisé un iPhone 6s ou n’importe quel iPhone avant 11, vous savez peut-être à quel point 3D Touch est agréable lorsqu’il est activé. Eh bien, vous aurez la même sensation avec la nouvelle fonctionnalité Haptic Touch.

Bien sûr, vous devrez activer la fonctionnalité dans iOS 17. Pour l’activer, vous devez accéder à l’application des paramètres, accéder à Haptic Touch et sélectionner l’option Rapide dans la fenêtre. Ensuite, vous remarquerez une réponse plus rapide du logiciel lorsque vous appuyez longuement sur une application ou une fonction.

De plus, l’option Fast Haptic Touch offre le même retour que 3D Touch. Vous ressentirez une vibration pop qui vous indiquera que vous avez activé la fonction Haptic Touch.

Toucher haptique avant et après iOS 17

En comparaison, la fonctionnalité Haptic Touch avant iOS 17 avait une réponse relativement lente. Et c’était très plus lent que le 3D Touch en termes de fonctionnement. Mais avec la toute nouvelle mise à jour, Apple a fait en sorte que Haptic Touch ouvre des menus supplémentaires à la même vitesse que le 3D Touch. Et c’est un gros plus.

De plus, la fonctionnalité Haptic Touch d’iOS 17 semble désormais plus sensible. Cela rendra l’expérience globale avec le nouveau fonctionnement plus fluide et plus réactive. Et notez que vous pouvez activer le Haptic Touch par différentes méthodes. Outre le paramètre d’affichage, il peut être activé via le panneau d’accessibilité situé dans le menu des paramètres.

Une autre chose que vous devez noter est que la meilleure fonctionnalité Haptic Touch n’est pas limitée à iOS 17. Elle sera également disponible sur iPadOS 17. Cela indique que vous pouvez également profiter d’une sensation de type 3D Touch sur votre iPad !

Quand Apple publiera-t-il iOS 17 ?

Comme mentionné précédemment, Apple n’a pas encore publié iOS 17 au public. Il est actuellement en phase bêta initiale. Apple a publié la première version bêta pour les développeurs après l’événement WWDC. A ce stade, les développeurs ont accès à la seconde bêta. Et selon l’annonce officielle de l’événement, Apple publiera une version bêta publique en juillet 2023.

En ce qui concerne la version stable, Apple lancera iOS 17 avec la nouvelle série iPhone 15. Et la nouvelle gamme d’iPhone devrait être lancée en septembre de cette année.

