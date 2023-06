Le téléphone portable (presque) immortel sera une réalité très bientôt : remplacements infinis et un design mis à jour.

Lancement imminent du Fairphone 5, et nous avons pu découvrir son design pour la première fois.

Le nouveau Fairphone 5 dans toutes ses couleurs

La société néerlandaise Fairphone est devenue l’une des marques téléphoniques les plus respectées de l’industrie mobile actuelle, en raison de son engagement en matière de durabilité en créant des produits facilement réparables, avec des garanties étendues et la plus longue période de support jamais vue sur Android. Maintenant, la marque semble se préparer à lancer son nouveau modèle, le Fairphone 5.

Il s’agit d’une nouvelle génération de son smartphone phare, qui succède au précédent Fairphone 4 5G présenté il y a deux ans déjà. Grâce à une fuite provenant du portail Android Authority, nous avons pu voir son design pour la première fois.

Le Fairphone 5 arbore un design renouvelé

Grâce aux photos, nous savons que le nouveau smartphone de Fairphone aura un design entièrement revu, incluant un écran entouré de bordures plus fines et un trou centré en haut, qui abritera la caméra frontale.

Le dos ne sera pas très différent du modèle précédent. Nous savons qu’il sera disponible en trois couleurs : bleu, noir et un modèle transparent qui permettra de voir une partie de l’intérieur du téléphone. Le module caméra conservera le format triangulaire et comportera deux caméras ainsi qu’un capteur ToF.

Le reste des spécifications du téléphone reste un mystère. Cependant, ce qui distingue le plus les produits Fairphone n’est pas leur répertoire technique, mais les différentes mesures prises par Fairphone pour rendre leurs téléphones les plus respectueux de l’environnement, en offrant des pièces de rechange officielles et en concevant leurs appareils de manière à ce qu’ils soient facilement réparables par les utilisateurs, en plus de garantir une large politique de support. Dans ce cas, par exemple, une batterie amovible sans adhésif sera incluse.

Pour le moment, il n’est pas clair quand ce nouveau modèle sera présenté, mais tout indique qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne devienne officiel. Nous resterons attentifs à toute nouvelle de la part de l’entreprise.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :