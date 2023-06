Apple se rapproche dangereusement d’une valorisation de trois billions de dollars

Apple continue d’être très forte en termes de valorisation et est sur le point d’atteindre les trois billions de dollars.

Apple, sur le point de devenir l’entreprise des trois billions de dollars

Récemment, les actions d’Apple (AAPL) ont suivi une tendance à la hausse, établissant un nouveau record de clôture. Dix jours plus tard, les actionnaires ont été témoins d’un nouveau pic dans les opérations, ainsi que du prix de clôture le plus élevé à ce jour.

Hier, l’entreprise a clôturé à 187,00 $ par action, après avoir ouvert à 183,74 $ et atteint 187,04 $ au cours des opérations. Cela évalue Apple à 2,941 billions de dollars en fonction de la capitalisation boursière, c’est-à-dire très près de ce chiffre magique.

En janvier 2022, Apple était sur le point de devenir la première entreprise à atteindre une valorisation de 3 billions de dollars, mais cela n’a finalement pas été possible en raison des limitations d’approvisionnement en iPhone, ce qui a affecté les ventes et a fait perdre à Apple 1 billion de dollars de valeur d’ici la fin de l’année.

Bien que les actions d’Apple aient vu la valorisation de l’entreprise atteindre 3 billions de dollars l’année dernière, Apple (AAPL) n’a pas encore enregistré une valorisation de l’entreprise de 3 billions de dollars. Mais malgré tous les obstacles auxquels elle a dû faire face, il est très probable qu’elle atteindra cette valorisation dans un avenir très proche car elle se situe actuellement à 2,94 billions de dollars.

En ce qui concerne les produits, Apple prévoit de lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone avec connexion USB-C cet automne et les modèles d’iPhone 15 et iPhone 15 Plus adopteront un design avec Dynamic Island introduit dans l’iPhone 14 Pro l’année dernière et un appareil photo de 48 mégapixels également introduit dans le 14 Pro, entre autres caractéristiques. Cela, ajouté aux bonnes perspectives avec l’Apple Vision Pro, rend très probable l’atteinte des 3 billions de dollars dans un avenir très proche.

