iOS 17 rendra la réponse haptique de l’iPhone bien meilleure.

iOS 17 aura de nouveaux paramètres pour améliorer la réponse haptique de l’iPhone et améliorer notre expérience avec l’appareil.

Le Haptic Touch dans iOS 17 s’améliorera considérablement

Bien qu’Apple ait publié la deuxième version bêta d’iOS 17 il y a quelques jours et que nous connaissions déjà toutes les nouveautés qu’elle intègre, il y en a une qui est passée inaperçue. Jusqu’à maintenant. En effet, en plus des nouveaux widgets pour l’application Musique et Horloge ou la possibilité de personnaliser la durée du fondu enchaîné dans Apple Music, iOS 17 a également ajouté un paramètre qui améliorera considérablement la réponse haptique de l’iPhone.

La particularité de ce nouveau paramètre est qu’il simule, avec les distances respectives, le fonctionnement de la 3D Touch, qui nous permettait d’effectuer différentes pressions sur l’écran pour réaliser des actions. Et cela arrivera également sur les iPhone grâce à la réponse haptique, car nous pourrons en changer la vitesse.

La réponse haptique de l’iPhone retrouvera l’essence du 3D Touch grâce à iOS 17

Avec ce nouveau réglage, nous pourrons contrôler la durée pendant laquelle nous devons appuyer sur l’écran pour que l’iPhone réalise une action spécifique. En d’autres termes, nous aurons la capacité d’indiquer que la réponse haptique soit plus rapide que celle par défaut et de faire en sorte que les menus contextuels (les options qui s’affichent lorsque vous maintenez enfoncé une icône) apparaissent plus rapidement, par exemple.

Pour personnaliser la réponse haptique de l’iPhone, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Faites défiler jusqu’à voir la section Accessibilité. Dans Accessibilité, entrez dans Toucher. Dans Toucher, Réponse haptique. Sélectionnez entre lente, par défaut ou courte.

Cependant, ce réglage d’iOS 17 n’est pas entièrement nouveau. Dans iOS 16, si nous suivons les mêmes étapes, nous pouvons également changer la vitesse de la réponse haptique. Ce qui est vraiment nouveau, c’est qu’avec iOS 17, l’option par défaut sera l’option courte d’iOS 16, tandis que l’option pour que la réponse haptique soit plus courte, sera beaucoup plus courte.

Et ceci peut être testé dans la même section des réglages en appuyant sur l’image de démonstration dans la partie inférieure. La nouvelle vitesse qui raccourcit la réaction de l’iPhone lorsque l’écran est maintenu enfoncé rend l’interface beaucoup plus réactive et rapide, par exemple.

Ce nouveau réglage qui nous permettra d’avoir une interface plus rapide lors d’une pression sur l’écran rappelle un peu la technologie 3D Touch car il est possible d’obtenir des vitesses qui étaient possibles avec cette technologie dans le passé. N’oubliez pas qu’iOS 17 aura sa version bêta publique le mois prochain, si vous ne pouvez pas attendre le mois de septembre pour son lancement officiel.

