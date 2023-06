Qu’est-il advenu des Xiaomi Mi A, ces téléphones Android One qui ont défoncé la porte dès leur arrivée sur le marché ?

24 juillet 2019. C’est la date exacte à laquelle Xiaomi a présenté le Xiaomi Mi A3 en France, un appareil qui a clôturé une saga d’appareils qui ont donné beaucoup de joie à un grand nombre d’utilisateurs. En réalité, rien ne semblait indiquer qu’il s’agirait du dernier smartphone de cette famille, mais l’histoire nous a dit quelque chose de bien différent.

Xiaomi a complètement abandonné la série Mi A, et aujourd’hui les seuls appareils de la marque qui peuvent profiter d’Android One sont les Redmi A1 et Redmi A2, deux appareils d’entrée de gamme qui sont loin des fonctionnalités offertes par le Mi A original et qui manquent beaucoup à de nombreux utilisateurs.

July 2022, le dernier fil de vie du Mi A original

Aujourd’hui encore, nous sommes nombreux à ne pas comprendre pourquoi Xiaomi a complètement abandonné cette série d’appareils. Tous se distinguaient par un magnifique rapport qualité-prix puisque, sans aller plus loin, le Xiaomi Mi A3 débutait à 249 euros en France dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Ce équipé à l’intérieur d’une puce Qualcomm Snapdragon 665, d’un panneau AMOLED de 6,08 pouces avec une résolution HD+, d’un capteur principal de 48MP et même d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran mais, sans aucun doute, la chose la plus intéressante à propos de ce smartphone était son logiciel, car il était livré avec Android 9 Pie (One Edition) et des mises à jour garanties pendant plusieurs années.

En réalité, comme nous vous l’avons informé le 18 juillet 2022 dernier, cet appareil a reçu sa dernière mise à jour officielle dans laquelle certains aspects importants liés à la sécurité de l’utilisateur et aux performances du téléphone ont été améliorés, nous avons donc eu plusieurs années de support que nous n’avions pas habituellement de la part de la marque.

Redmi A1

À partir de ce moment, Xiaomi a décidé de se concentrer sur ses appareils dotés de la couche de personnalisation MIUI, probablement pour pouvoir contrôler chacun des paramètres du système, ainsi que pour construire un écosystème qui est toujours en cours d’achèvement à ce jour et qui est de bon augure pour l’avenir de l’entreprise.

Un changement de cap pour conquérir le segment d’entrée de gamme

Comme nous l’avons mentionné au début de ce billet, les téléphones Android One du catalogue de Xiaomi ne sont pas complètement morts, puisque les Redmi A2 et Redmi A1 sont sortis récemment, bien que l’histoire soit assez différente de celle de leurs prédécesseurs.

Ces smartphones sont beaucoup plus orientés vers l’entrée de gamme, en réalité il est très courant de pouvoir les trouver pour moins de 100 euros dans presque tous les stores où ils sont vendus. Il est donc clair que la stratégie de Xiaomi concernant les appareils Android One a changé, et pas vraiment pour le mieux.

Il est loin le temps où les téléphones offraient des fonctionnalités de milieu de gamme à un rapport qualité-prix fantastique. Si nous voulons un Xiaomi avec ce système, nous devrons nous contenter de spécifications extrêmement médiocres, et c’est pourquoi de nombreux utilisateurs choisissent d’acheter des téléphones Redmi ou POCO qui offrent beaucoup plus malgré le fait qu’ils ne disposent pas d’Android en natif.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :