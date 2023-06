Le prochain iPhone SE ne sera pas lancé en 2024… et peut-être pas non plus en 2025.

Différents analystes experts d’Apple indiquent qu’au moins jusqu’en 2026, il est probable que nous ne verrons pas un nouvel iPhone SE.

L’iPhone SE 3 sera le dernier modèle bon marché d’Apple pendant un bon moment.

Comme vous le savez déjà, Apple a une gamme d’entrée moins chère que sa ligne principale. Dans cette gamme, nous avons vu des lancements tels que le dernier iPhone SE ou l’Apple Watch SE. Ces appareils sont conçus pour offrir aux utilisateurs un aperçu de ce que serait l’expérience complète d’Apple entre leurs mains, mais avec certaines limitations de fonctionnalité.

Précisément sur le prochain iPhone bon marché, l’iPhone SE 4, nous voulons en parler dans cet article. Selon MacRumors, ce dispositif ne sera pas lancé en 2024 et il est très probable qu’il n’y ait pas non plus d’iPhone SE 4 en 2025. C’est du moins ce que disent les analystes experts d’Apple.

Un problème de fabrication interne retarde-t-il l’iPhone SE 4 ?

Deux analystes de Barclays, Blayne Curtis et Tom O’Malley, pensent qu’il est très peu probable qu’il y ait un iPhone SE 4 l’année prochaine. Tous deux affirment que la décision d’Apple de ne pas lancer un nouveau téléphone bon marché l’année prochaine pourrait être liée aux problèmes de l’entreprise pour développer son propre modem 5G. Il semble que ce soit sur ce dispositif que la société de Cupertino prévoit que le composant fasse ses débuts. En attendant, ils continueront d’utiliser des modems 5G de Qualcomm dans leur ligne principale.

Selon un autre analyste, Ming-Chi Kuo, la production du propre modem d’Apple ne commencera pas avant 2025 au plus tôt. En d’autres termes : il est probable que les iPhone 16 intègrent également des modems Qualcomm, ce qui retarderait la sortie sur le marché de l’iPhone SE 4 (à moins qu’Apple ne change d’avis) jusqu’en 2026 au moins.

Kuo a également affirmé que le prochain iPhone SE aura un design similaire à celui de l’iPhone 14 standard, ce qui impliquerait l’utilisation de Face ID plutôt que Touch ID et un écran OLED de 6,1 pouces. Nous vous recommandons de prendre ces déclarations avec un certain scepticisme jusqu’à ce qu’il y ait une confirmation officielle.

Il vaut la peine de rappeler que l’iPhone SE 3 a été présenté en mars 2022. Cet appareil était équipé d’un écran LCD de 4,7 pouces, de Touch ID, de la 5G, d’un appareil photo arrière de 12 MP et de la puce A15 Bionic.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :