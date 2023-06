Le E3 de 2024 et 2025 en danger de mort : la ville de Los Angeles affirme que les deux éditions sont annulées

Cependant, selon l’organisateur du salon, le sort de l’E3 2024 et des autres éditions n’a toujours pas été décidé.

Les éditions de l’E3 2024 et 2025 auraient été annulées

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, l’E3 2023 a été officiellement annulé, semant ainsi le doute sur l’avenir de la grande foire du monde du jeu vidéo, qui connaît déjà depuis plusieurs années une période confuse et très mauvaise. Tout fan de ce monde a déjà rêvé de participer à la grande fête estivale des jeux vidéo, où tous types de jeux sont présents, que ce soit sur PC, consoles ou même mobiles ; mais ce rêve ne se réalisera peut-être jamais pour beaucoup d’entre nous.

L’E3 2023 semblait avoir tout bien pensé et presque organisé, mais finalement, les entreprises ont commencé à se retirer du projet et cette édition a été annulée, un destin qui semble être le même pour les prochaines éditions. En effet, de nouvelles informations indiquent que les éditions de L’E3 en 2024 et 2025 seraient également annulées.

La ville de Los Angeles indique que les éditions de l’E3 en 2024 et 2025 sont annulées

Apparemment, comme l’a indiqué le Conseil des Commissaires du Tourisme de la Ville de Los Angeles dans un document (page 21) appartenant à une réunion qui a eu lieu le mercredi 21 juin dernier, L’E3 2024 et 2025 auraient été annulés par l’ESA, l’organisateur de la célèbre foire. De plus, ce document mentionne plus de détails sur les deux éditions, car il précise que celles-ci se tiendraient respectivement le 11 juin et le 3 juin.

D’autre part, bien que cette information ne semble pas du tout absurde, il convient de mentionner que les annulations de l’E3 en 2024 et 2025 ne sont pas officielles, car ReedPop, l’autre grand organisateur de l’événement, ne s’est pas encore exprimé. Cependant, comme l’a bien confirmé le journaliste Stephen Totilo, qui a pu parler à un représentant de l’ESA, l’édition de l’E3 en 2024 est toujours incertaine, tout comme les futures éditions : « L’ESA est actuellement en discussion avec d’autres parties intéressées pour l’E3 2024 (et au-delà), et aucune décision finale n’a été prise concernant les événements pour le moment ».

Sans aucun doute, c’est une triste nouvelle, si elle se réalise finalement, car cela indiquerait un autre coup dur pour l’E3, et ce n’est jamais une bonne nouvelle pour les fans de jeux vidéo. Dans tous les cas, si cela se confirme, nous vous le ferons savoir.



