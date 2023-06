Le NFC de ton téléphone portable va devenir beaucoup plus utile grâce à ces 5 nouveautés

L’Forum NFC, soutenu par des entreprises telles que Google ou Apple, a annoncé sa feuille de route pour améliorer la technologie au cours des cinq prochaines années.

Payer avec votre téléphone est l’une des utilisations les plus courantes de la technologie NFC aujourd’hui

La technologie NFC, présente dans la grande majorité des smartphones modernes, est devenue l’un des aspects indispensables des smartphones ces dernières années, d’autant plus avec la popularité croissante des paiements mobiles sans contact. Et bien qu’il s’agisse d’une technologie assez simple, ses promoteurs estiment qu’il y a encore place à l’amélioration, et ont présenté plusieurs initiatives visant à améliorer l’expérience des utilisateurs lors de son utilisation.

L’Forum NFC, fondé en 2004 par des entreprises telles que Nokia et Sony, et soutenu aujourd’hui par d’autres comme Apple et Google, a élaboré une feuille de route qui partage les prochaines avancées qui seront réalisées en ce qui concerne la technologie NFC de cette année à 2028. Parmi les nouveautés, on trouve une augmentation de la distance de fonctionnement de la connectivité NFC ou une vitesse de transfert plus élevée.

La technologie NFC sera plus rapide, plus efficace et sans contact

Aujourd’hui, la fonctionnalité de la technologie NFC permet une distance maximale de 5 millimètres entre l’émetteur et le récepteur. C’est pourquoi, lors d’un paiement avec un téléphone, dans la plupart des cas, nous finissons par toucher le terminal de paiement avec le smartphone, étant donné que la distance entre les deux appareils doit être minimale.

C’est précisément l’un des changements que l’Forum NFC souhaite réaliser. Dans sa feuille de route, il a été révélé que avec la prochaine grande mise à jour du protocole, la distance sera multipliée par quatre à six fois, facilitant ainsi le processus de transfert de données, les paiements et toute autre opération nécessitant l’utilisation de NFC.

De plus, la puissance sera augmentée de 1 à 3 W. Selon le forum, cela permettra la possibilité de recharger sans fil de petits appareils.

De même, le forum a annoncé l’arrivée de la fonction Multi Purpose Tap, ou « Toucher Multipurpose ». Grâce à cette fonctionnalité, la technologie NFC permettra de réaliser différentes actions avec un simple touche entre les appareils. Ils mentionnent des exemples tels que la remise de billets de point à point, l’identification des cartes de fidélité et l’émission de billets de voyage.

Le système NFC présent sur les smartphones recevra également des améliorations, notamment la possibilité de transformer les smartphones en terminaux de paiement portables. Depuis un certain temps déjà, nous pouvons trouver quelque chose de similaire sur les iPhone avec le système Tap To Pay.

Enfin, l’Forum NFC souhaite soutenir différentes initiatives liées à la durabilité, par exemple en activant NFC sur les produits afin que les utilisateurs puissent obtenir des indications sur comment ils doivent être recyclés.

Toutes ces nouveautés s’ajouteront au protocole NFC au cours des cinq prochaines années.

