Un des Samsung Galaxy A les moins chers reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité de juin arrive déjà sur les Samsung Galaxy A14 5G de divers pays asiatiques avec la version du firmware A146PZHU3BWF1.

Le Samsung Galaxy A14 5G est disponible en quatre couleurs différentes

Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite du mois de juin, Samsung continue de mettre à jour davantage de terminaux de son catalogue, à la fois haut de gamme, milieu de gamme et entrée de gamme, avec le dernier patch de sécurité Android. Une bonne preuve en est que le géant américain a commencé à déployer cette mise à jour de sécurité sur l’un de ses Galaxy A les moins chers de 2023, le Samsung Galaxy A14 5G.

Comme nous le rapporte le média spécialisé SamMobile, la marque coréenne a commencé à libérer la mise à jour Android de juin 2023 sur les Galaxy A14 5G de plusieurs régions d’Asie et on s’attend à ce qu’elle se répande sur les modèles du reste des pays du monde au cours des prochaines semaines.

Le Samsung Galaxy A14 5G se met à jour avec le patch de sécurité de juin

Les Samsung Galaxy A14 5G de Hong Kong, Malaisie et Taïwan ont commencé à recevoir la dernière mise à jour Android avec la version du firmware A146PZHU3BWF1, qui inclut le patch de sécurité de juin 2023.

Ce nouveau patch de sécurité arrive pour corriger plus de soixante problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité, dont 53 sont des corrections de vulnérabilités détectées par Google et les 11 restantes sont des failles de sécurité découvertes par Samsung elle-même, afin de résoudre un bon nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et d’améliorer la stabilité et les performances du dispositif.

Samsung a lancé sur le marché le Galaxy A14 5G au début de cette même année avec Android 13 basé sur One UI 5.0, il y a quelques mois il a été mis à jour en One UI 5.1 et on s’attend à ce qu’il reçoive Android 14 avec One UI 6 d’ici la fin de l’année.

Une fois que cette nouvelle mise à jour de sécurité sera disponible dans le monde entier, vous pourrez vérifier si vous l’avez déjà reçue en accédant à la section Mise à jour du logiciel, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre Galaxy.

Lorsque ce nouveau firmware apparaîtra, vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy A14 5G avec le dernier patch de sécurité d’Android.

