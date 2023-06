Le règne de Xiaomi en jeu avec ce bracelet intelligent doté d’un grand écran Amoled et 14 jours de batterie.

La smartband référence d’OPPO est arrivée pour donner du fil à retordre à Xiaomi et compagnie.

Un superbe smartband pour quiconque a besoin de surveiller ses constantes, ses pas, ses rêves et autres paramètres.

Découvrez la révolution des objets connectés avec le nouveau OPPO Band 2. Ce superbe smartband est arrivé pour conquérir votre poignet et dépasser toutes vos attentes. Avec un prix incroyablement bas de seulement 57 euros sur Amazon, 59 euros chez Ebay et un prix officiel de 69 euros, vous ne pourrez pas résister à profiter de cette offre et profiter de toutes les fonctionnalités que le OPPO Band 2 a à vous offrir.

Ce smartband concurrent direct d’autres marques renommées telles que le HUAWEI Band 7 ou le Xiaomi Redmi Smart Band 2. C’est un excellent choix d’achat si vous avez besoin d’un appareil qui mesure plusieurs paramètres tels que les pulsations, les pas quotidiens ou vous donne des indications sur la qualité de vos nuits de sommeil.

OPPO Band 2

Achetez un bon smartband de qualité pour 57 euros

Pour commencer, son design est tout simplement exceptionnel. Avec un corps mince de 10,6 à 11,4 mm d’épaisseur, une couverture en PA avec des fibres et une finition métallique, et un poids de seulement 20 grammes sans bracelet, ce smartband allie style et confort à la perfection. Le bracelet peut être ajusté pour les poignets de 130 à 210 mm de longueur, vous offrant un ajustement parfait toute la journée.

Le OPPO Band 2 dispose d’un impressionnant écran Amoled de 1,57 pouces qui offre une clarté et une netteté exceptionnelles. Avec une luminosité de 500 nits et une résolution de 256 x 402 pixels, chaque détail est affiché avec une qualité incroyable. De plus, avec plus de 150 cadrans parmi lesquels choisir, vous pouvez personnaliser votre smartband et l’adapter à votre style et à votre humeur.

Sa batterie de 200 mAh avec une charge rapide magnétique vous garantit une autonomie exceptionnelle. Avec une utilisation standard, la batterie peut durer jusqu’à 14 jours, tandis qu’une utilisation modérée atteint 10 jours et une utilisation intensive atteint 5 jours. Dites adieu à la crainte de manquer de batterie au moment le moins opportun.

Avec le Bluetooth 5.0, vous pouvez facilement synchroniser votre smartband avec votre smartphone et recevoir des notifications en temps réel. Il intègre un accéléromètre à 6 axes et plus de 100 entraînements intégrés pour que vous puissiez surveiller et améliorer votre performance physique.

C’est l’un des meilleurs smartbands que vous pouvez acheter en ce moment, du moins pour son design. Le verre à courbure 2,5D se fond parfaitement avec le corps du bracelet comme s’ils ne faisaient qu’un. La résistance à 5 ATM du OPPO Band 2 en réalité le compagnon idéal pour vos activités aquatiques. Que vous nagiez, preniez une douche ou affrontiez la pluie, ce smartband résistera sans problème.

OPPO Band 2

Mais ce n’est pas tout. Le OPPO Band 2 vous offre également une large gamme de fonctions de santé et de bien-être. Avec des capteurs de fréquence cardiaque, un podomètre pour compter vos pas, un suivi du sommeil et du stress, vous pouvez suivre en détail votre état physique et mental à tout moment. Prenez soin de votre bien-être et améliorez votre santé.

