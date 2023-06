Voici l’un des meilleurs jeux indépendants de 2021 et maintenant vous pouvez l’obtenir avec une grande réduction sur Steam

Ender Lilies: Quietus of the Knights est le jeu que vous pouvez maintenant obtenir à moitié prix sur Steam.

Ender Lilies: Quietus of the Knights est en promotion à 50% sur Steam

Comme vous le savez, nous vous proposons ces derniers temps plusieurs offres provenant de Steam, comme celle-ci qui concerne le dernier opus de la trilogie récente de Tomb Raider ou celle qui propose Blasphemous à moins de 7 euros. Nous le faisons évidemment parce que nous savons qu’il y a beaucoup de joueurs ici et qu’une bonne offre fait toujours plaisir à tout le monde, et qu’il y en a généralement plusieurs sur Steam à intervalles réguliers. Dans ce cas, nous vous présentons un metroidvania qui présente de nombreuses similitudes avec un grand du genre, Hollow Knight.

Cela dit, ce n’est pas Hollow Knight dont nous parlons dans cette entrée, mais d’un jeu appelé Ender Lilies: Quietus of the Knights. Le jeu a été développé par Live Wire et est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs titres de son genre, surpassant même d’autres jeux comme Blasphemous et Hollow Knight lui-même. Quoi qu’il en soit, vous pouvez maintenant vous procurer Ender Lilies sur PC avec une remise de 50% sur Steam.

ENDER LILIES: Quietus of the Knights pour PC à 12,49€

Ender Lilies: Quietus of the Knights peut être à vous pour la moitié de son prix sur Steam

Ender Lilies: Quietus of the Knights est généralement vendu sur Steam à 24,99 euros et bénéficie d’une remise de 50%, ce qui vous permet de l’obtenir sur PC pour 12,49 euros. Ainsi, vous pouvez économiser 12,50 euros lors de son achat. Il convient également de mentionner que vous avez jusqu’au 29 juin prochain pour acquérir l’un des meilleurs indépendants de 2021, année de sa sortie, avant que cette promotion attrayante ne se termine.

Ce jeu est arrivé sans faire beaucoup de bruit, mais au fur et à mesure que les joueurs l’ont essayé, ils ont découvert qu’ils étaient en présence d’un des meilleurs metroidvanias de l’ère moderne des jeux vidéo. Vous avez donc une excellente opportunité, à condition d’être joueur sur PC, de vous procurer l’un des meilleurs jeux des dernières années, et en plus, à moitié prix, ce qui le rend encore plus attrayant.

ENDER LILIES: Quietus of the Knights pour PC à 12,49€

Avant de conclure, rappelez-vous que vous pouvez obtenir Ender Lilies: Quietus of the Knights sur PC avec une remise de 50% sur Steam, soit un prix de 12,49 euros.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :