Les Sony Xperia ont (beaucoup) d’avenir : un accord de plusieurs années avec Qualcomm annoncé.

Un accord pluriannuel qui assure, en partie, l’avenir des téléphones Sony Xperia qui recevront des fonctionnalités améliorées, des performances accrues et des expériences plus immersives.

Sony et Qualcomm collaboreront pour amener les Xperia vers l’avenir.

Il y a si longtemps que on doute de la continuité de Sony dans l’industrie mobile que nous suivons toujours de près le fabricant de Minato, en partie parce que nous sommes intéressés de voir comment un géant en déclin se déplace, mais surtout parce que les Japonais ont largement démontré savoir fabriquer de bons smartphones après avoir repris la joint-venture qu’ils avaient avec Ericsson. De plus, Sony fait toujours des promesses puisqu’il dispose de quelques-unes des technologies et des appareils les plus appréciés de tout le secteur de l’électronique grand public à l’échelle mondiale.

Il est donc assez étrange que les téléphones Xperia n’arrivent pas à percer depuis ces premières générations si réussies, avec les Xperia S ou Xperia Z comme exemples principaux, bien que le Japon ne se soit jamais rendu ni ne prétende le faire, car ils sont fatigués de nous répondre que les smartphones sont une priorité pour eux et qu’ils continueront à essayer de revenir à la pointe.

L’arrivée du Sony Xperia 1 V il y a quelques semaines nous montrait déjà la voie à suivre en 2023, mais la véritable déclaration d’intention venait avec la confirmation qu’il y aura bien un Xperia Pro-II destiné à la photographie professionnelle, avec tout ce qu’il y a de mieux à offrir dans un téléphone portable contemporain, dans une finition haut de gamme que Sony sait si bien réaliser.

Mais ce n’est pas tout, car la sécurité que les Xperia ont des années devant eux nous a été apportée par nos collègues d’Android HDBlog, qui ont relayé un accord de collaboration pluriannuel entre Sony et Qualcomm qui est désormais officiel, et qui permettra aux futurs Xperia d’intégrer les plates-formes mobiles avancées Snapdragon avec toutes les fonctionnalités améliorées, les performances accrues, une consommation réduite et une expérience utilisateur plus immersive.

Qualcomm déclare en réalité que cette collaboration « vise à repousser les limites de ce qui est possible dans la technologie mobile, en offrant des expériences utilisateur inégalées et en favorisant les progrès dans l’industrie des smartphones ».

Des déclarations intéressantes, d’autant plus que Qualcomm a également un accord similaire avec Samsung, qui leur permet par ailleurs de profiter d’une version personnalisée et plus puissante des Snapdragon haut de gamme, que nous comprenons ne viendra pas à Sony avec l’appellation for Xperia. Du moins pas identique, bien sûr…

En tout cas, ne spéculons pas car les prochains mois nous diront jusqu’où va ce contrat de partenariat entre Sony et Qualcomm, et restons pour l’instant avec l’idée principale. Celle que Sony assure les chipsets de Qualcomm pour ses Xperia au cours des prochaines années, confirmant qu’ils tiendront leur parole et continueront à créer des téléphones même si leurs ventes ne décollent pas vraiment.

En espérant qu’ils réussissent et qu’ils font face à Samsung et Apple, car ils savent faire des téléphones…!

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :