Les régulateurs australiens donnent à Twitter 28 jours pour nettoyer les discours de haine

Twitter a reçu un test légal de la commissaire australienne à la sécurité électronique, Julie Inman Grant. Elle demande des explications sur ce que fait le géant des médias sociaux pour lutter contre la vague de haine en ligne depuis que le PDG de Tesla, Elon Musk, a acheté la plateforme. L’test oblige Twitter à répondre dans les 28 jours sous peine d’une amende quotidienne. Cet article explorera les détails de l’test et les implications pour Twitter.

Arrière-plan

Le commissaire à la sécurité électronique a reçu de nombreuses plaintes concernant la haine en ligne, un tiers de tous les signalements provenant de Twitter. L’augmentation des signalements de discours de haine survient alors que l’entreprise a réduit son personnel qui vérifie le contenu. Il a également rétabli des milliers de comptes précédemment interdits ou suspendus, dont 75 qui comptaient plus d’un million d’abonnés. Twitter, en janvier, a licencié des travailleurs dont le travail consistait à surveiller et à lutter contre les discours de haine. Les observateurs ont noté une augmentation de 105 % des tweets antisémites depuis que Musk a pris le relais. Ils ont également souligné que les commentaires haineux de personnes ayant payé pour des publicités Twitter ont augmenté de 50 %.

Michelle Rowland, une politicienne australienne, s’est dite préoccupée par la suppression de la présence australienne de l’entreprise après le rachat de la plateforme par Elon Musk. Elle a déclaré que le gouvernement n’excluait pas davantage de réglementation de l’entreprise. L’effectif mondial de Twitter avait été réduit sous Musk de 8 000 employés à 1 500, les équipes de confiance et de sécurité ayant été supprimées, et Twitter avait retiré tout le personnel des politiques publiques d’Australie.

Les mentions légales

Julie Inman Grant a envoyé un test juridique à Twitter avec 36 questions détaillées sur la façon dont les politiques de Twitter sur les comportements haineux sont appliquées. L’test exige que Twitter réponde avec des réponses factuelles et véridiques à toutes les questions. L’entreprise n’a que 28 jours pour répondre sous peine d’une amende quotidienne pouvant aller jusqu’à 700 000 dollars australiens (476 000 $) pour chaque jour de retard. Certaines des questions comprennent

Comment Twitter identifie et supprime les discours de haine

Comment il traite les récidivistes

Comment il s’assure que ses algorithmes n’amplifient pas les discours de haine et bien d’autres

L’test demande également à Twitter d’expliquer comment il applique sa politique de conduite haineuse, qui interdit les attaques directes contre des personnes en raison de leur race, de leur origine ethnique, de leur sexe et d’autres facteurs.

Conséquences pour Twitter

Selon apnews, le dernier test est un énorme problème pour Twitter. La société a été critiquée pour sa gestion des discours de haine en ligne. Avec ce nouvel test, il est clair que le gouvernement prend la question très au sérieux. Twitter devra répondre à l’test dans les 28 jours et fournir des réponses factuelles et véridiques à toutes les questions. Le non-respect peut entraîner de lourdes amendes.

Politique de conduite haineuse de Twitter

Twitter a déjà des politiques sur le discours de haine. Cependant, savoir s’il respecte les termes de la politique est un tout autre sujet. Jetons un coup d’œil à ce que dit la politique de conduite haineuse de Twitter.

La politique de conduite haineuse de Twitter interdit les attaques directes contre des personnes en raison de leur race, de leur origine ethnique, de leur origine nationale, de leur caste, de leur orientation sexuelle, de leur sexe, de leur identité de genre et d’autres facteurs. La politique interdit également de cibler des personnes ou des groupes avec du contenu faisant référence à des formes de violence ou à des événements violents. De plus, la politique est contre tout contenu qui a l’intention de harceler.

De plus, il interdit l’utilisation d’images ou de symboles haineux dans les images de profil ou les en-têtes. Il ne tolère pas non plus l’utilisation de noms d’utilisateur, de noms d’affichage ou de biographies de profil haineux. À cet égard, haineux fait référence à la haine envers une personne, un groupe ou une catégorie protégée.

Un article de blog Twitter affirme que l’entreprise applique sa politique de conduite haineuse. Le rapport indique qu’il examine et prend des mesures contre les retours de comptes ciblant des personnes ou des groupes de personnes ayant de mauvais comportements. Twitter affirme qu’il agit, que ce soit par le biais de Tweets ou de messages directs. Un rapport de Mashable affirme que Twitter dispose d’une technologie qui détecte et supprime le contenu haineux de sa plateforme. Twitter a cette politique de conduite haineuse dans son espace public, mais il semble que Julie Inman Grant en veuille plus.

Réponse de Twitter

Pour le moment, il n’y a pas de réponse officielle du géant des médias sociaux à ce sujet. Cependant, il est fort probable que la société publiera une déclaration dans les prochains jours. Gardez un œil sur nous et nous vous tiendrons au courant des détails de ce développement.

Avis d’experts

Plusieurs experts et grands utilisateurs de Twitter avaient exprimé leurs préoccupations concernant les tendances récentes sur Twitter. Stan Grant, un animateur de télévision populaire a annoncé qu’il prenait une pause de Twitter le mois dernier, citant des abus ciblés sur Twitter. Par ailleurs, la chaîne de télévision spécialisée National Indigenous Television a également déclaré qu’elle prenait une pause de Twitter en raison « du racisme et de la haine que nous subissons chaque jour sur cette plateforme », a-t-elle déclaré dans un tweet le mois dernier.

Avis de l’éditeur

Depuis qu’Elon Musk a pris la tête des affaires de Twitter, certaines de ses nouvelles politiques ont été critiquées. Elon Musk prétend être un défenseur de la liberté d’expression. Cependant, il y a une ligne très mince entre la liberté d’expression et le discours de haine. C’est là que je pense qu’il est confronté à beaucoup de problèmes. Twitter doit faire preuve de prudence avec cette dernière décision du gouvernement australien. Ce sera une bonne chose de régler à l’amiable ces questions afin de ne pas attirer des mouvements similaires d’autres nations du monde.

Derniers mots

L’test juridique du commissaire australien à la sécurité électronique indique clairement que le gouvernement prend au sérieux la question des discours de haine en ligne. Twitter devra répondre à l’test dans les 28 jours et fournir des réponses factuelles et véridiques à toutes les questions. Ne pas le faire pourrait entraîner des amendes importantes. L’test est un développement important pour Twitter et souligne la nécessité pour les plateformes de médias sociaux d’assumer la responsabilité du contenu publié sur leurs plateformes. Twitter n’a encore rien dit publiquement à ce sujet. Cependant, la société publiera probablement une déclaration dans les prochains jours.

