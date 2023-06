200 000 unités vendues en moins de 5 jours: voici le grand succès de realme dans le pays le plus peuplé du monde

Les realme 11 Pro viennent d’arriver en Inde pour battre tous les records du principal marché émergent du monde.

Voici le réalme 11 Pro 5G à succès dans sa finition exclusive ‘Sunrise Beige’.

C’était une affaire de Xiaomi ces records de ventes, mais il semble que quelque chose change sur le marché. Si realme a déjà été la marque qui a connu la croissance la plus rapide de toute l’histoire de l’industrie de la téléphonie mobile depuis sa création, maintenant la filiale de BBK Electronics – également propriétaire d’OPPO, OnePlus et Vivo – réussit en Inde en réalisant un exploit sans précédent : vendre 200 000 unités d’un téléphone en moins de 5 jours.

Et le téléphone en question, celui qui a atteint de tels chiffres, est ce realme 11 Pro 5G que nous avons pu analyser en profondeur il y a quelque temps sur Netcost-security.fr, avec de très bonnes impressions car il dispose réellement d’un package très équilibré en termes de prix et de performances, qui est par ailleurs très bien adapté pour convaincre le plus grand marché émergent de la planète.

Le realme 11 Pro en Inde a reçu de si bonnes critiques qu’il a vendu 60 000 unités en seulement 24 heures, atteignant 200 000 en moins de 5 jours pour établir un nouveau record sur le principal marché émergent du monde.

Le réalme 11 Pro en Inde s’est si bien vendu qu’en seulement 24 heures après son lancement, il a vendu 60 000 unités pour l’étonnement de tous, dépassant les 200 000 unités vendues au cinquième jour.

Nos sources en Asie nous disent que le téléphone est effectivement un succès, et que sa popularité est due à son design premium avec son dos en cuir synthétique si différent des autres options milieu de gamme, qui est par ailleurs complété par un verre frontal incurvé et un matériel performant pour son prix final, qui est très attractif.

En réalité, c’est le téléphone avec ce type de finitions le moins cher sur le marché, coûtant en Inde à partir d’environ 27 999 roupies, ce qui équivaudrait actuellement à environ 312 euros. Il convient de rappeler qu’il est officiellement vendu en France à partir de 339,99 euros.

