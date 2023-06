Windows 11 Beta Build 22631.1906 ajoute une option pour voir les mots de passe WiFi connus

Microsoft publie une nouvelle version pour le canal Beta. La nouvelle version bêta pour le canal bêta est Windows 11 Build 22631.1906 (KB5027311). Cette version bêta est assez importante par rapport aux précédentes mises à jour du canal bêta. Entrons dans les détails et explorons les nouvelles fonctionnalités et améliorations introduites dans Windows 11 Build 22631.1906.

Comme il s’agit d’une mise à jour du canal bêta, il existe une version inférieure de Windows 11 Build 22631.1906, la Build 22621.1906. Comme d’habitude, la deuxième version contient moins de changements et de corrections que la version principale.

La build de Windows 11 de cette semaine pour le canal Beta est accompagnée d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. La nouvelle version apporte une option pour masquer la date et l’heure dans la barre d’état système. Elle apporte une mise à jour de l’affichage des réseaux sur l’écran de verrouillage de Windows 11. La nouvelle version apporte également une option permettant de voir les mots de passe des réseaux WiFi connus. Il y a beaucoup d’autres changements. Voici la liste de toutes les nouvelles fonctionnalités et de tous les changements.

Windows 11 Beta Build 22631.1906 Changelog

[Taskbar & System Tray]

Vous pouvez désormais masquer l’heure et la date dans la barre d’état système. Vous pouvez activer cette fonction en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l’horloge de la barre d’état système et en choisissant « Ajuster la date et l’heure ».

Lorsque vous faites un clic droit sur l’icône du réseau dans la barre d’état système, nous avons ajouté l’option de diagnostiquer les problèmes de réseau.

[Lock screen]

Nous avons mis à jour le menu déroulant du réseau sur l’écran de verrouillage pour l’aligner sur les principes de conception de Windows 11.

[Networking]

Ajout de la prise en charge des adaptateurs de pontage en ligne de commande via netsh.

[Windows Security]

Nous avons mis à jour les boîtes de dialogue de notification de Windows Security (pare-feu) pour qu’elles correspondent aux visuels de Windows 11.

[Settings]

Nous avons ajouté des liens vers les propriétés avancées pour les adaptateurs réseau et les propriétés internet sous Paramètres > ; Réseau & ; internet > ; Paramètres réseau avancés.

Nous avons ajouté un moyen d’afficher les mots de passe Wi-Fi pour vos réseaux connus via Paramètres > ; Réseau & ; internet > ; Wi-Fi et « Gérer les réseaux connus ».



à vos commentaires, nous avons ajouté des options supplémentaires à la page Utilisation des données qui permet de fixer des limites de données quotidiennes et hebdomadaires. La page indique également le dépassement de la limite de données.

Nous avons ajouté la possibilité de rejoindre des réseaux personnels Bluetooth sous Paramètres > ; Bluetooth & ; appareils > ; Appareils. Cette option apparaîtra pour les appareils appariés tels que les téléphones qui partagent l’Internet via Bluetooth.

Un clic droit sur une application Win32 dans Démarrer, ou la recherche de l’application, et le choix de « Désinstaller » vous amènera maintenant aux Paramètres pour désinstaller l’application.

La page des paramètres pour les périphériques à roulette tels que le Surface Dial a été mise à jour pour mieux correspondre aux principes de conception de Windows 11.

Corrections pour les DEUX Build 22621.1906 & ; Build 22631.1906

Cette mise à jour résout un problème de compatibilité. Ce problème est dû à une utilisation non prise en charge du registre.

Si vous avez rejoint le canal bêta du programme Windows Insider, vous recevrez la dernière version préliminaire sur votre appareil. Oui, vous pouvez recevoir n’importe laquelle des deux versions. Si vous recevez la version 22621.1906, dont les fonctionnalités sont désactivées par défaut, vous aurez la possibilité d’effectuer une mise à jour vers l’autre version principale. Pour vérifier les mises à jour, allez dans Paramètres > ; Windows Update.

Source

