Xiaomi dépose un brevet pour un téléphone avec la caméra principale sous l’écran

Xiaomi a présenté devant l’Organisme National de Propriété intellectuelle de Chine un brevet pour un smartphone avec des caméras sous l’écran à la fois à l’avant et à l’arrière.

Le Xiaomi Mi MIX Alpha a été l’un des plus grands « fiascos » du géant chinois

Xiaomi est l’un des fabricants les plus innovants du marché et ne cesse de tester de nouvelles technologies pour les intégrer dans ses futurs smartphones, ce qui ne se passe pas toujours comme prévu, et une bonne preuve en est ce qui s’est passé avec le Xiaomi Mi MIX Alpha, un téléphone à écran enveloppant qui a été lancé en 2019, mais qui est passé inaperçu.

Malgré cet échec, il semble que le géant chinois n’ait pas complètement abandonné l’idée de lancer un smartphone de ces caractéristiques, car, nous venons de le découvrir grâce au média IT Home, Xiaomi a breveté un téléphone avec une caméra principale sous l’écran.

Xiaomi travaille sur un téléphone avec toutes les caméras sous l’écran

L’Organisme National de Propriété intellectuelle de Chine vient d’approuver un brevet de Xiaomi pour un téléphone avec des caméras sous l’écran, à la fois à l’avant et à l’arrière.

Comme vous pouvez le voir sur les images de ce brevet, que nous vous laissons ci-dessous, ce nouveau téléphone ressemble beaucoup au Xiaomi Mi MIX Alpha, car il dispose d’un écran qui enveloppe l’arrière de l’appareil. La principale différence de ce prototype par rapport au Mi Mix Alpha est qu’il dispose d’une barre verticale de plus grande taille qui est située au centre de l’arrière.

Mais sans aucun doute, la caractéristique la plus importante de cet appareil est qu’il dispose de quatre caméras sous l’écran, une à l’avant et trois autres situées dans le coin supérieur gauche de l’arrière.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un téléphone de la marque chinoise avec une caméra sous l’écran, car le Xiaomi Mi MIX 4 lancé en 2021 disposait déjà d’une caméra frontale de ce type, mais c’est le premier appareil de la marque avec des caméras arrière sous l’écran.

Évidemment, il s’agit seulement d’un brevet et il est possible que ce prototype ne voie jamais le jour et qu’il reste simplement un concept de test.