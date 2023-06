La console portable de Sony pour jouer en streaming sur PS5, Project Q, coûterait moins de 300 dollars selon Microsoft.

Dans un document du propriétaire de Xbox, il aurait pu être révélé une estimation précise du prix de la console portable dédiée au jeu en streaming sur PS5.

Microsoft aurait pu révéler le prix approximatif de Project Q, la console portable pour jouer en streaming sur PS5

Beaucoup d’entre vous connaissent déjà le dispositif récemment annoncé pour jouer en streaming sur PlayStation 5. Il porte le nom de Project Q, comme cela avait été rapporté dans certaines fuites qui ont eu lieu avant l’annonce officielle lors du PlayStation Showcase de mai. À ce jour, il n’y a pas beaucoup de détails officiels sur cette console portable Sony, bien que cela ait peut-être changé récemment et de manière plus qu’inattendue.

Apparemment, aussi étrange que cela puisse paraître, Microsoft aurait pu révéler l’un des aspects les plus demandés et qui génèrent le plus de doutes concernant Project Q, le dispositif de PS5 dédié au jeu en streaming. Exactement, nous parlons de son prix, qui jusqu’à présent est un mystère, bien qu’un mystère qui pourrait déjà avoir une valeur assez précise.

Microsoft aurait révélé le prix de Project Q devant la FTC

Oui, vous avez bien lu, Microsoft aurait pu révéler le prix de Project Q, même si ce n’est pas son prix exact qui aurait été dévoilé, mais plutôt une estimation assez précise. Cette information provient d’un nouveau document lié au litige entre Redmond et la FTC, l’organisme de réglementation américain, concernant le processus d’achat d’Activision Blizzard. Pour être précis, les avocats de Microsoft ont ajouté une note indiquant que Sony sortira « une version portable de la PS5« , ce à quoi ils semblent faire référence à la console portable dédiée à la lecture en streaming de la PS5 (bien qu’ils ne le disent pas explicitement, tout laisse à penser que c’est le cas), dont le prix serait « inférieur à 300 dollars« .

Cette fuite a été partagée par le journaliste de Axios Stephen Totilo. Bien sûr, il est surprenant que ce soit Microsoft qui ait fourni ces données tant recherchées sur un nouveau dispositif PlayStation, mais c’est plus ou moins habituel, car les entreprises de l’industrie du jeu vidéo ont généralement certaines informations sur les autres entreprises. Il ne faut pas non plus exclure la possibilité que cette estimation soit simplement cela, une estimation des avocats de Redmond, qui ne serait étayée par aucune donnée officielle, et encore moins.

Honnêtement, ce prix de moins de 300 dollars n’est pas mal du tout, dans le cas où il se confirmerait, car nous avons affaire à un accessoire pour PlayStation 5 qui a besoin de la console elle-même pour justifier son existence. N’oubliez pas que Project Q ne fonctionne qu’avec une PS5 en fonctionnement exécutant l’un des jeux de sa bibliothèque pour pouvoir diffuser sur la console portable mentionnée de Sony.