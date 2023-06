Les meilleures applications pour enregistrer les appels depuis votre Xiaomi sont en train de mourir sur le rivage de Google. Même Truecaller n’a pas résisté

Depuis plusieurs années, l’enregistrement des appels avec nos téléphones est l’un des outils les plus utiles pour éviter les malentendus à de nombreuses occasions. Malheureusement, en mai 2022, Google a commencé une politique d’élimination de toutes les applications qui nous permettaient d’enregistrer des appels depuis nos téléphones Android, et peu à peu, toutes ont été abandonnées.

Pour cette raison, nous pensons qu’il est intéressant de passer en revue les meilleures applications qui, malheureusement, sont mortes à cause de la politique de Google. Même l’enregistreur d’appels natif de MIUI n’a pas résisté, et cet outil a donc été complètement oublié.

Un bref aperçu de l’histoire de cette décision.

La décision de Google d’opposer son veto aux applications d’enregistrement d’appels sur Android n’est pas récente. En effet, depuis Android Pie, la firme américaine a mis de nombreux obstacles à ce type de service, et dans Android 13, on peut dire qu’elles ont été complètement éteintes du Play Store.

C’est à partir d’Android 6.0 que les développeurs d’applications ont cessé de pouvoir stocker le son émis par l’appareil lors d’un appel, et cette API dédiée n’a jamais été remplacée. En conséquence, certaines applications ont dû recourir à des méthodes non officielles pour pouvoir offrir ce service, mais peu à peu, elles ont toutes été abandonnées.

Et après une longue histoire, on peut dire qu’en mai 2022, Google a déclaré que le chemin parcouru était considérable. Les services d’accessibilité dédiés à l’offre de ce service ont été fermés, et avec eux toutes les applications dédiées à l’enregistrement des appels sur notre téléphone.

Toutes les applications les plus populaires ont été abandonnées.

Malheureusement, cette décision a été désastreuse pour toutes les applications qui nous permettent d’enregistrer des appels sur nos téléphones Android. Elles sont nombreuses à avoir disparu, mais la plus marquante est sans doute TrueCaller, une application qui permettait non seulement d’enregistrer les appels, mais aussi d’identifier la personne qui nous appelait sans que le numéro soit sauvegardé.

Mais cette application est loin d’être la seule à être tombée. D’autres applications ont choisi de rester dans le Play Store malgré le fait que leur fonction étoile n’est pas opérationnelle si vous avez des versions récentes d’Android. Parmi elles, on peut citer ACR Phone, Call Recorder, CallApp, etc., toutes déjà oubliées par la plupart des utilisateurs qui ne peuvent pas les utiliser sur leurs mobiles.

Comme vous pouvez le constater, cette histoire s’est terminée il y a déjà un certain temps, et restera simplement une anecdote à se remémorer comme ces années où nous pouvions enregistrer nos appels directement à partir de nos mobiles Android. Nous verrons si cela sera modifié à l’avenir, mais cela ne s’annonce pas très bien.

Via Xataka Android

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :