Ton Pixel 7a possède un processeur Tensor G2 un peu moins performant que celui des Pixel 7 et 7 Pro

La tipste Kamila Wojciechowski a fait une découverte qui met en évidence que le Tensor G2 des Google Pixel 7a pourrait poser des problèmes pour les utilisateurs qui optent pour ce terminal.

Le Google Pixel 7a a un processeur de moins bonne qualité.

Si vous suivez régulièrement Netcost-security.fr, vous saurez que nous avons publié notre analyse du Google Pixel 7a il y a environ un mois, le petit frère de la série Pixel et l’un des plus solides candidats au trône de la gamme moyenne. Bien sûr, il ne peut pas être comparé en termes de performances à un Google Pixel 7 Pro, mais c’est quand même un très bon terminal.

Cependant, dans un fil de discussion publié par Kamila Wojciechowski sur Twitter, la célèbre leakeuse a découvert que le Tensor G2 des Pixel 7a est légèrement inférieur à celui de ses grands frères. Non seulement cela, mais bien qu’il partage la même désignation de processeur, il s’agirait d’une puce complètement différente.

Un Tensor G2 qui chauffe davantage, est plus grand et plus épais

Wojciechowski menait des recherches sur les futurs Google Pixel 8 lorsqu’elle est tombée sur cette donnée. Apparemment, au début de l’année 2022, Google a introduit une deuxième branche pour la révision de production du Tensor G2, qui n’avait pas été utilisée jusqu’à présent.

Cette branche s’est avérée être le processeur utilisé par les Pixel 7a, également connu sous le nom d’IPOP, et qui est une variante du Tensor G2 utilisé par les téléphones haut de gamme de la société de Mountain View. Apparemment, les processeurs de ces terminaux utilisent la technologie propriétaire de Samsung FOPLP-PoP.

D’après les découvertes de la leakeuse, les Tensor G2 IPOP chauffent davantage, sont plus grands et plus épais que les Tensor G2 FOPLP-PoP. Cela s’explique, selon ses dires, par le fait que Google a conditionné la puce d’une manière légèrement moins bonne afin de réduire les coûts et de maintenir un certain équilibre dans les prix du Pixel 7a.

D’autre part, Wojciechowski affirme ne pas oser prévoir les effets que cette découverte peut avoir sur l’utilisation quotidienne du Pixel 7a. Si Google n’a rien fait pour compenser l’emballage de moins bonne qualité de ces processeurs, nous pourrions avoir des terminaux qui chauffent davantage et qui ont de moins bonnes performances. D’autre part, il est impossible de mesurer cela par un benchmark, car les fonctions de refroidissement des Pixel 7 et 7 Pro par rapport au 7a sont totalement différentes.

Jusqu’à présent, cela n’a pas été confirmé par Google ou Samsung, et il est facile d’imaginer qu’il s’agit d’un sujet dont ils ne veulent probablement pas parler. Nous resterons à l’affût en cas de nouveautés concernant cette découverte.