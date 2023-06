La Vision Pro d’Apple sera capable d’identifier des objets, de copier et de traduire du texte grâce à la fonction de Recherche visuelle

Il a été découvert que l’Apple Vision Pro sera doté d’une fonction qui est déjà présente sur les iPhone.

Apple Vision Pro d’Apple

L’Apple Vision Pro a été la grande surprise de la dernière WWDC 2023, non seulement pour son annonce, mais aussi pour ses fonctionnalités qui nous ont tous laissés bouche bée. Après quelques semaines de sa présentation, nous en apprenons déjà davantage sur l’appareil, comme par exemple le fait que l’entreprise travaille secrètement pour apporter des applications sur ses lunettes.

Mais en plus de l’arrivée possible de plus d’applications, nous savons également que l’Apple Vision Pro sera doté d’une nouvelle fonction appelée « Recherche visuelle » et que nous avons déjà présente sur l’iPhone et l’iPad. Avec celle-ci, les lunettes Apple seront capables de reconnaître les objets, de copier du texte et de traduire.

Peu à peu, nous en savons plus sur l’Apple Vision Pro

Avec la Recherche visuelle, les utilisateurs pourront utiliser l’appareil pour obtenir des informations sur un objet, détecter et interagir avec le texte du monde réel, effectuer des actions avec du texte imprimé comme copier et coller et traduire en 17 langues différentes.

Grâce à visonOS, le système d’exploitation avec lequel les lunettes Apple seront livrées, le texte du monde réel contenant des informations de contact, des pages web, des unités de mesure et des informations similaires pourra être détecté parfaitement. Ainsi, par exemple, si une brochure imprimée contient un lien vers un site web, le Vision Pro sera capable de le reconnaître et d’ouvrir l’URL dans Safari, par exemple.

De plus, comme nous l’avons mentionné précédemment, le nouvel ordinateur portable d’Apple traduira en temps réel 17 langues différentes, ce qui sera très utile pour les voyages et d’autres situations où il est nécessaire d’interagir avec du texte étranger.

Enfin, l’Apple Vision Pro pourra détecter automatiquement du texte et des documents, de manière similaire à la façon dont l’iPhone peut détecter du texte dans les photos avec Live Text et interagir avec lui. Cependant, pour voir l’appareil en action, il faudra attendre un certain temps car rappelons que sa sortie est prévue pour 2024 et aux États-Unis, du moins au début.