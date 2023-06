La grande mise à jour de juin pour les Galaxy S23 est désormais disponible en téléchargement en France: toutes les nouveautés

La mise à jour de juin qui a fuité la semaine dernière pour les Samsung Galaxy S23 est maintenant disponible, et peut déjà être téléchargée depuis la France. Nous vous présentons ses nouveautés

Arrive la mise à jour de juin pour les Samsung Galaxy S23

Il y a environ une semaine, nous vous parlions de la puissante mise à jour que les Samsung Galaxy S23 allaient recevoir ce mois de juin. Le tipster Ice Universe avait lancé l’alerte sur Twitter, déclarant que cette « super mise à jour » arriverait justement à cette période. Et nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il avait raison.

Cette mise à jour est maintenant disponible et peut être téléchargée depuis la France. Dans cet article, nous vous présenterons les nouveautés qu’apporte cette mise à jour qui, pour le moment, nous ne savons pas encore si ce sera la seule ou s’il y aura de nouveaux correctifs au cours des prochaines semaines.

Voici ce que cette mise à jour apporte :

Pour le moment, le firmware a la même version que le firmware précédent, c’est-à-dire S91xBXXU2AWF1. Le patch pèse environ 2,2 Go et comprend une série d’améliorations pour l’appareil photo et OneUI, parmi lesquelles on trouve :

Zoom 2x pour le mode portrait.

Résolution des problèmes de mise au point de l’appareil photo.

Amélioration du mode Nuit.

Animations de transitions plus fluides pour OneUI.

Améliorations subtiles de la réponse haptique.

Améliorations du mode HDR de l’appareil photo.

Si l’option d’installation de la mise à jour n’est pas apparue automatiquement sur votre Galaxy S23, n’oubliez pas que vous pouvez le faire via les paramètres du téléphone. En réalité, il est possible que la mise à jour vous soit déjà parvenue mais que vous n’en ayez pas encore été informé.

Conformément à ce qui a été publié sur SAMMobile, il est possible qu’en Asie ils obtiennent une mise à jour avec encore plus de fonctionnalités. Pour le continent, la marque coréenne travaillerait sur une version différente du firmware, qui devrait apporter plus d’optimisations aux appareils de la région. Pour le moment, on sait qu’elle sera déployée en Chine et en Corée du Sud, mais on ignore si elle arrivera dans d’autres régions.