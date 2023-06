iOS 16.5.1 est maintenant disponible avec d’importantes améliorations de sécurité.

Apple lance une importante mise à jour d’iOS 16 qui résout d’importants problèmes de sécurité

iOS 16 a une nouvelle version qui corrige d’importants problèmes de sécurité

Alors que nous sommes en plein cycle de bêtas d’iOS 17 et qu’Apple a sorti hier sa deuxième version pour les développeurs, elle n’oublie pas les autres utilisateurs qui ont encore iOS 16 installé sur leur iPhone et a récemment publié iOS 16.5.1 pour corriger certains problèmes de sécurité, il est donc important de mettre à jour vers cette nouvelle version.

Apple a révélé dans un document de support que iOS 16.5.1 résout des problèmes de sécurité qui étaient présents, mais cela ne devrait pas nous étonner car cela s’est déjà produit à d’autres occasions, notamment dans la version précédente, iOS 16.5, et dans de nombreuses autres qui sont lancées dans le but de corriger tout bug, qu’il soit lié à la sécurité ou non.

Voici les problèmes résolus par iOS 16.5.1

Comme l’explique Apple elle-même dans le document de support de sécurité qu’elle a partagé, la nouvelle version d’iOS 16.5.1 comprend des corrections pour deux vulnérabilités qui pouvaient être exploitées par des cybercriminels pour obtenir des informations sur les utilisateurs. De plus, selon la société, ces vulnérabilités ont été exploitées, il est donc très important de mettre à jour vers cette nouvelle version.

Plus précisément, des problèmes liés au noyau et à WebKit ont été résolus. Dans le cas du premier, il permettait à une application d’exécuter du code arbitraire avec des privilèges, qui aurait déjà pu être exploité. Et dans le cas du deuxième problème, son impact permettait le traitement de contenu web créé à des fins malveillantes pouvant permettre l’exécution de code arbitraire.

Il est également important de noter qu’Apple ne confirme pas ce type de problèmes de sécurité avant qu’ils n’aient été étudiés et que de nouvelles versions avec des correctifs aient été publiées, comme c’est le cas avec les nouvelles versions qui peuvent déjà être installées sur l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’Apple Watch.

Il est toujours recommandé d’avoir les dernières versions des systèmes d’exploitation sur vos appareils, il est donc important de mettre à jour vers iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1, macOS 13.4.1 et watchOS 9.5.2 pour éviter de possibles problèmes tels que ceux récemment détectés.