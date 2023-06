Les meilleures plateformes de streaming pour regarder des animes sur la Xiaomi TV

Savais-tu qu’il existe des plateformes de vidéo à la demande qui concentrent tout ou partie de leur catalogue sur les animés japonais ? Crunchyrroll et consorts sont une aubaine pour les fans d’otaku qui veulent regarder autre chose que les séries les plus populaires et les plus emblématiques. Nous allons donc te dire comment te lancer dans la merveilleuse animation japonaise grâce au streaming.

Et le fait est que, ce qui, il y a quelques décennies, était la viande du format domestique, nous pouvons aujourd’hui le regarder en streaming en même temps que les séries en prises de vues réelles les plus populaires et les premières les plus récentes. Car l’anime ne se résume pas à Akira, Dragon Ball, GiTS, Saint Seiya, One Piece, Naruto ou L’Attaque des Titans, même s’il s’agit de séries incontournables. Alors, où puis-je regarder des animes en streaming ?

Crunchyroll

Essentiel, Crunchyroll est en gros un Netflix axé exclusivement sur les séries animées. Le vaste catalogue de la plateforme et du géant Funanimation nous offre des séries d’hier et d’aujourd’hui telles que Hunter x Hunter, Parasyte, JoJos Bizarred Adventures, Kill la Kill, Samurai Flamenco, L’Attaque des Titans, Demon Slayer et un etcetera sans fin.

Avec une bibliothèque de plus de 40 000 épisodes, le principal avantage de Crunchyroll est que les nouveaux épisodes des séries sortent en même temps qu’au Japon, ils sont donc diffusés simultanément et les fans hors du Japon n’ont pas à attendre. Le seul point négatif est que j’aurais aimé qu’il y ait plus de films. Si tu veux le découvrir, tu peux l’essayer gratuitement pendant 14 jours avec un accès illimité à tout le contenu sans publicité. Tu peux aussi t’abonner gratuitement, mais il y aura des séries que tu ne pourras pas regarder et le reste aura des publicités.

Crunchyroll Fan : 4,99 euros / mois

Crunchyroll Mega Fan : 6,49 euros / mois

Crunchyroll Mega Fan 12 mois : 64,99 euros / an

Netflix

En mettant l’accent à la fois sur un catalogue d’animes classiques et sur la production de nouveaux contenus, voire en osant des versions en prises de vues réelles aussi curieuses/divisibles/mauvaises (rayez ça) que Death Note, Cowboy Bebop ou l’imminent One Piece, Netflix offre une bonne diversité en termes de différents genres d’animes. Nous avons des classiques comme Neon Genesis Evangelion, Psycho Pass, Demon Slayer, Full Metal Alchemist, Naruto ou Rurouni Kenshin, des originaux Netflix comme Devolman : Crybaby, Cyberpunkl : Edgerunners, Castlevania, Knights of Sidonia…

En 2023, nous avons vu des choses comme Ultraman, Junji Ito Maniac : Japanese Tales of the Macabre et One Piece. Il y a tout -One-Punch Man- Aggretsuko, Little Witch Academia-, bien que contrairement à Crunchyroll, les saisons sont diffusées dans leur intégralité, ce qui fait qu’il faut parfois attendre un an pour regarder une nouvelle série.

L’une des meilleures raisons de s’inscrire à Netflix pour les animés est peut-être le fait qu’ils disposent d’un catalogue de films du Studio Ghibli, considéré comme le studio d’animation le plus prestigieux au monde, et auquel d’autres géants tels que Pixar rendent hommage chaque fois qu’ils le peuvent : Princesse Mononoke, Porco Rosso, Nausicaa, Nicky l’apprentie sorcière, La colline des coquelicots….

Netflix Standard avec publicités : 5,49 € / mois

Netflix Basic : 7,99 euros / mois

Netflix Standard : 12,99 euros / mois

Netflix Premium : 17,99 euros / mois

Amazon Prime Video

Avec un grand catalogue de séries et de films, mais petit en termes d’anime, la meilleure chose à propos d’Amazon Prime Video est qu’il est inclus dans le prix Prime, car s’inscrire uniquement pour son offre d’anime n’est pas idéal. Mais il y a des choses fortement recommandées, comme Nightwatchmen / Demon Slayer, la merveilleuse version animée de Sherlock Holmes que Hayao Miyazaki (Studio Ghibli) a faite dans les années 80, Paranoia Agent, Detective Conan, Black Cover, Naruto et Attack on the Titans à nouveau (ils sont partout), Karakuri Circus, Dororo, Banana Fish….

Comme nous l’avons dit, le meilleur avantage de Prime Video est qu’il est fourni avec le service Prime, tu n’as donc pas besoin de payer un supplément pour regarder du contenu animé sur la plateforme.

Amazon Prime Video : 4,99 euros / mois

Amazon Prime Video : 49,90 euros / an

